Swiss mette fine alla collaborazione con Air Baltic

Meno aerei esterni per il vettore elvetico Keystone-SDA

La collaborazione tra Swiss e la compagnia lettone Air Baltic cesserà al termine dell'orario invernale 2026-27, poiché il vettore elvetico intende ridurre il ricorso ad aeromobili ed equipaggi esterni.

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Keystone-ATS

Swiss interromperà la collaborazione con la compagnia lettone Air Baltic, avviata nel 2022, al termine dell’orario invernale 2026-27. Il vettore elvetico intende ridurre il ricorso ad aeromobili ed equipaggi esterni.

A partire dall’estate 2027, saranno 18 i velivoli – contro i 26 attuali – a operare per conto di Swiss nell’ambito di contratti di noleggio comprendenti tutte le prestazioni accessorie (“wet lease”), ha reso noto martedì in un comunicato la filiale di Lufthansa.

“La rimessa in servizio di diversi Airbus A320 contribuirà in particolare a questa evoluzione”, scrive Swiss. Stando alla compagnia, alcune difficoltà riscontrate in passato si stanno risolvendo: sono ad esempio disponibili più motori e l’organico dei piloti si sta rafforzando.

“Ci siamo posti l’obiettivo di tornare a effettuare un maggior numero di voli con i nostri mezzi”, ha precisato il CEO Jens Fehlinger. In futuro, la collaborazione con partner esterni si concentrerà su Helvetic Airways.

Va ricordato che, a metà settembre, Air Baltic ha presentato istanza di protezione ai sensi del capitolo 11 della legge sui fallimenti degli Stati Uniti, un quadro giuridico che consente alle imprese di ristrutturarsi e raccogliere capitali proseguendo le proprie attività. A inizio ottobre ha poi annunciato la soppressione di 500-700 impieghi su un totale di circa 3’000. Il vettore è controllato dallo Stato lettone e Lufthansa vi detiene una partecipazione del 10%.

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