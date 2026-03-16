Swiss ha troppi assistenti di volo: incentivi per chi lascia

15'000 franchi per dimettersi. Keystone / Christian Beutler

La compagnia aerea Swiss ha lanciato un piano di incentivi finanziari fino a 15'000 franchi per incoraggiare le dimissioni volontarie dei suoi assistenti di volo e gestire così un esubero di personale.

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Keystone-ATS

Per far fronte a un eccesso di personale di cabina Swiss ha lanciato un piano di incentivi finanziari rivolto ai propri assistenti di volo.

Da venerdì la compagnia aerea offre fino a 15’000 franchi chi è disposto a dimettersi volontariamente o a prendere un periodo di pausa temporaneo.

L’iniziativa è stata comunicata nei giorni scorsi ai circa 4’000 dipendenti della base di Zurigo, ha indicato la società confermando una notizia diffusa da 20 Minuten e dal portale Aerotelegraph. Il personale che sceglierà di rescindere il contratto di lavoro entro il 30 aprile riceverà una somma forfettaria adeguata alla percentuale d’impiego. Condizione indispensabile è che l’uscita dall’impresa avvenga entro la fine di agosto 2026.

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