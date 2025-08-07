Swiss ha reso accessibili informazioni sui piloti

Keystone-SDA

La compagnia aerea Swiss ha reso accessibili per sbaglio dati sensibili relativi alle valutazioni dei piloti a persone non autorizzate: la causa è da ricercare in un errore interno nell'archiviazione delle informazioni, ha indicato oggi la società.

1 minuto

Keystone-ATS

Per circa due mesi, “un gruppo numeroso” di dipendenti interni e una “cerchia ristretta” di partner esterni hanno avuto la possibilità di vedere i dati: sono stati registrati circa 70 accessi. Dopo che un dipendente ha segnalato la cosa il primo agosto l’impresa ha immediatamente bloccato l’accessibilità.

Le informazioni riguardavano elementi personali – candidature, risultati di test e rapporti – relative a piloti che avevano partecipato a una procedura di selezione presso Swiss. All’origine del problema c’era un errore nella configurazione delle autorizzazioni di accesso a uno spazio di archiviazione dati. Non si è trattato di un attacco informatico, ma di un errore umano, ha sottolineato la filiale di Lufthansa.

Stando a Swiss la falla di sicurezza non ha interessato dati personali dei passeggeri o di altri dipendenti. L’azienda ha fatto sapere che sta ora implementando misure di protezione aggiuntive. Nel frattempo i dati sono stati trasferiti su un’altra piattaforma e crittografati.