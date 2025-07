Swiss è in conflitto con il personale tecnico riguardo ai turni di lavoro

In alcuni casi le colalboratrici e i collaboratori sarebbero minacciati di licenziamento. Keystone-SDA

Un aspro conflitto oppone Swiss al sindacato dei tecnici SEV-GATA sulla definizione di un nuovo modello di turni, reso necessario dalla scadenza di un'autorizzazione speciale, con il sindacato che denuncia pressioni e minacce mentre la compagnia respinge le accuse.

Keystone-ATS

Presso Swiss è in corso un conflitto con i tecnici aeronautici riguardo agli orari di lavoro. È necessario trovare un nuovo modello per i turni. SEV-GATA, il ramo dell’aviazione del Sindacato del personale dei trasporti (SEV), muove pesanti accuse contro la compagnia aerea, che però le respinge.

I dipendenti sarebbero sottoposti a pressioni, la loro rappresentanza sindacale sarebbe messa in discussione e in alcuni casi i collaboratori sarebbero minacciati di licenziamento, ha scritto dieci giorni fa il presidente del SEV Philipp Hadorn in una lettera di protesta indirizzata ai vertici di Swiss. La missiva, di cui rende conto per la prima volta domenica il quotidiano Blick, è pubblicata sul sito web del SEV.

L’attuale modello di turni con cinque giorni consecutivi di lavoro notturno e 11 ore di lavoro per turno è possibile solo grazie a un’autorizzazione speciale della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Infatti, di notte è consentito lavorare solo nove ore. Questa autorizzazione speciale scade alla fine dell’anno e non può essere prorogata. La SECO chiede ora a Swiss di elaborare un piano dei turni conforme alle disposizioni di legge.

Il SEV parla di affronto

Hadorn accusa Swiss di mettere in discussione il modello che prevede cinque giorni liberi dopo cinque giorni di lavoro notturno: “La volontà, la disponibilità e l’esigenza dei collaboratori di continuare a lavorare con un modello di turni 5:5, in modo da poter mantenere il loro ambiente sociale e familiare (…), sembrano non essere debitamente riconosciute dai responsabili di Swiss”.

Proporre proprio ora modelli che comporterebbero riduzioni salariali “lo consideriamo un affronto”, aggiunge Hadorn. Inoltre, il sindacato ha chiesto la destituzione di una manager dalla direzione di un gruppo di lavoro. La donna avrebbe minacciato “che si sarebbe potuta attuare una misura che avrebbe comportato anche il licenziamento di alcuni dipendenti”.

Swiss respinge le accuse

Swiss respinge “con fermezza” i rimproveri del leader sindacale. “Le accuse mosse pubblicamente da SEV-GATA ci sorprendono molto. Non corrispondono alla realtà”, dichiara una portavoce della compagnia aerea interrogata dell’agenzia di stampa economico finanziaria AWP.

Per la prossima settimana e quella successiva sono stati concordati colloqui tra la direzione e le parti sociali per discutere insieme i prossimi passi e soluzioni sostenibili. “In questo contesto, ci irrita molto che una delle parti sociali, nel bel mezzo del processo in corso, abbia reagito in modo così pubblico e personale”, afferma la portavoce.

È comprensibile che alcuni modelli di turni siano più piacevoli per i dipendenti, mentre altri si adattano meglio agli orari di terra degli aerei e alle esigenze operative. “Swiss rispetta queste diverse prospettive e le tiene in considerazione nelle discussioni”.

Dall’inizio dell’anno Swiss sta sviluppando nuovi modelli di turni che soddisfino i requisiti di legge senza deroghe. “A questo progetto partecipano un esperto esterno di pianificazione dei turni, i dipendenti e le parti sociali”.

I primi modelli sono stati elaborati nell’ambito del contratto collettivo di lavoro (CCL) esistente e sono ora disponibili. “Questi saranno esaminati nelle prossime settimane sulla base di criteri chiari, quali ad esempio la soddisfazione dei collaboratori, la fattibilità operativa e i costi”, precisa la portavoce.