Swatch replica ai dazi statunitensi con un orologio speciale

Il modello "WHAT IF...TARIFFS?" Keystone-SDA

Con ironia e spirito provocatorio, l’industria orologiera svizzera reagisce ai dazi statunitensi del 39% con edizioni speciali che giocano proprio su questa cifra, trasformando una misura commerciale sfavorevole in un’occasione di comunicazione creativa.

2 minuti

Keystone-ATS

Swatch risponde ai dazi statunitensi lanciando un’edizione speciale che gioca sulla tariffa del 39% imposta sulle importazioni di merci svizzere, promettendo di smettere di venderla “non appena gli Stati Uniti modificheranno i loro dazi doganali”.

Il gruppo orologiero ha lanciato il modello “WHAT IF…TARIFFS?” in cui i numeri “3” e “9” sono stati invertiti per formare “39”, con il segno di percentuale scritto sul retro. In vendita sul suo sito web da mercoledì, dove si riferisce di una “domanda elevata”, è commercializzato solo in Svizzera al prezzo di 139 franchi. “Hopefully, just a limited edition” (Speriamo sia solo un’edizione limitata), precisa il marchio sotto la foto del modello.

“Questa campagna dev’essere intesa come una provocazione positiva, un cenno alla situazione attuale”, ha dichiarato all’AFP un portavoce del gruppo con sede a Bienne, nel canton Berna. “Non appena gli Stati Uniti modificheranno i loro dazi doganali nei confronti della Svizzera, smetteremo immediatamente di vendere questo orologio”, ha aggiunto, sperando che questa provocazione “non duri a lungo” ma “sia al contrario il più breve possibile”.

Non solo Swatch

Swatch non è l’unico marchio ad aver risposto con uno sgarbo. Anche Raymond Weil ha lanciato un’edizione limitata di uno dei suoi modelli di punta, con 39 pezzi prodotti nel formato da 39 millimetri, con uno sconto del 39% sul prezzo normale del modello di 1’575 franchi.

Il marchio ginevrino ha voluto reagire con umorismo a “una situazione complicata” per l’industria orologiera, “dicendo che invece di aggiungere il 39%, avremmo detratto il 39% dal prezzo”, ha spiegato all’AFP il suo direttore generale Elie Bernheim.

Gli Stati Uniti rappresentano il mercato principale dell’industria orologiera elvetica, con il 16,8% delle esportazioni complessive nel 2024. In luglio – ultimo mese prima dell’entrata in vigore dei pesanti dazi imposti dall’amministrazione di Donald Trump – la domanda è cresciuta del 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.