Swatch registra una forte crescita nel primo semestre dell’anno

Swatch registra una forte crescita nel primo semestre Keystone-SDA

Forte crescita del fatturato di Swatch nei primi tre mesi dell'anno: l'azienda basata a Bienne ha visto un aumento del 2%, mentre la crescita organica è stata dell'8,5%. Utile netto e redditività operativa risultano invece in calo netto.

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Keystone-ATS

Swatch Group ha registrato una forte crescita del fatturato nel primo semestre del 2026, accompagnata da un aumento delle quote di mercato. La redditività operativa e l’utile netto sono invece in calo. Nell’esercizio in esame, l’azienda guidata da Nick Hayek ha registrato un aumento del fatturato del 2%, attestandosi a 3,12 miliardi di franchi. La crescita organica è stata pari all’8,5%.

L’azienda orologiera di Bienne (canton Berna) afferma di aver beneficiato di una dinamica positiva in tutti i segmenti di prezzo e in tutti i continenti, sostenuta dalla diversità del proprio portafoglio di marchi, dal lancio di nuovi prodotti e da una maggiore efficienza delle proprie attività di vendita al dettaglio.

A fronte dell’utile netto di 17 milioni registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, Swatch annuncia un risultato in calo, attestatosi a 16 milioni di franchi.

Nel 2025, il gruppo di proprietà della famiglia Hayek aveva visto il proprio utile netto crollare di quasi il 90% a 25 milioni di franchi, contro i 219 milioni del 2024. All’inizio dell’anno Hayek ha dichiarato di puntare a un risultato netto compreso tra 500 e 600 milioni, pur ammettendo che tale cifra potrebbe essere inferiore a causa delle tensioni geopolitiche.

In termini di redditività, il risultato operativo (EBIT) è sceso a 52 milioni, rispetto ai precedenti 68 milioni. Il margine corrispondente si è attestato all’1,7%, contro il 2,2% dell’esercizio precedente.

Questi risultati superano le previsioni degli analisti consultati dall’agenzia AWP per quanto riguarda il fatturato, che puntavano su ricavi pari a 3,07 miliardi e una crescita organica del 5,7%. Il risultato operativo, stimato a 131 milioni, è invece nettamente inferiore, così come il relativo margine, previsto al 4,3%, e l’utile netto, stimato a 95 milioni.

Un’accelerazione delle vendite globali, osservata a maggio e giugno e poi confermata a luglio, ha consentito un migliore utilizzo delle capacità produttive, fa sapere Swatch. Per il secondo semestre, il gruppo prevede un’ulteriore marcata crescita del fatturato e un netto miglioramento della redditività, reso possibile dal deliberato mantenimento dei posti di lavoro nella produzione e dalla verticalizzazione del proprio apparato industriale.

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