Il direttore generale di Swatch si prende un congedo sabbatico di un anno

Il direttore generale di Swatch, Alain Villard, ha lasciato temporaneamente il suo incarico per motivi personali, cedendo la guida a Vivian Stauffer, mentre il gruppo smentisce legami con la recente polemica pubblicitaria.

Il direttore generale del marchio Swatch, Alain Villard, ha deciso di comune accordo con il gruppo orologiero di prendersi un anno sabbatico. Dal primo ottobre le sue funzioni sono state assunte da Vivian Stauffer, numero uno del marchio Hamilton.

“Il signor Villard ha optato per questo anno sabbatico per motivi personali”, ha precisato mercoledì all’agenzia AWP una portavoce della società con sede a Bienne (canton Berna). “La decisione è stata presa prima dell’estate per consentire un passaggio di conduzione ben pianificato tra Swatch e Hamilton”, ha aggiunto.

L’addetta stampa ha anche smentito qualsiasi collegamento tra il temporaneo ritiro dagli affari e la polemica scatenata quest’estate dalla campagna pubblicitaria della collezione Swatch Essentials. Una foto che mostrava un giovane asiatico nell’atto di stringere gli occhi con le mani aveva valso al marchio una pioggia di commenti negativi sulle reti sociali, con accuse di razzismo e discriminazione. Confrontato con inviti al boicottaggio, in particolare provenienti dalla Cina, il gruppo aveva ritirato in tutto il mondo l’immagine controversa.

