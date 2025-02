Cittadino svizzero ucciso in Irlanda

Si tratterebbe di un dramma famigliare. Keystone-SDA

Un 62enne svizzero è stato ucciso in Irlanda. L'episodio è avvenuto domenica mattina alla periferia della capitale Dublino. Il Dipartimento degli affari esteri (DFAE) ha confermato informazioni dei media locali.

2 minuti

Keystone-ATS

Un secondo cittadino svizzero è stato arrestato nel contesto dell’omicidio, ha scritto il DFAE contattato da Keystone-ATS. Entrambi hanno la doppia nazionalità svizzera e irlandese. Da Berna non sono trapelate maggiori informazioni.

Diversi media svizzeri, riprendendo quelli irlandesi, avevano parlato del crimine. I fatti, secondo la testata “Irish Sunday Mirror”, si sono svolti attorno alle 08:30 di ieri. La vittima era arrivata in Irlanda solamente venerdì. Un uomo, suo conoscente, è stato arrestato ancora sul luogo del delitto. Sempre secondo i media, si tratterebbe del figlio.

A detta del “Sunday World”, prima dell’omicidio ci sarebbe stata una lite. La vittima presentava diverse ferite da taglio. Il 62enne è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorsi giunti sul posto.

L’incidente è indipendente da un attacco a coltellate compiuto sempre nella capitale irlandese nei dintorni di un caseggiato del quartiere di Stoneybatter.

Il presunto aggressore è stato arrestato mentre si allontanava in apparente stato d’inconsapevolezza dal luogo dell’aggressione. Al momento le autorità non hanno rivelato la sua identità, né le sue origini. Nessuna delle tre persone da lui attaccate risulta in pericolo di vita, stando a quanto riferito dai medici.