La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Svizzere e svizzeri viaggiano di meno negli USA a causa di Trump

statua della libertÀ
L'effetto Trump non fa bene al turismo statunitense. Keystone-SDA

La Federazione svizzera di viaggi segnala un calo del turismo verso gli Stati Uniti, attribuito all’impatto politico dell’elezione di Donald Trump, mentre altre destinazioni come Canada, Asia e Australia guadagnano terreno e la voglia di viaggiare resta forte tra gli svizzeri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti
Keystone-ATS

La popolazione svizzera viaggia di meno negli Stati Uniti, sulla scia dell’impatto provocato dal presidente Donald Trump: lo afferma la Federazione svizzera di viaggi (FSV), l’associazione che riunisce le agenzie del settore.

Nei primi sei mesi del 2025 gli spostamenti negli USA sono diminuiti del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, emerge da un sondaggio pubblicato mercoledì e condotto dall’organizzazione presso 172 membri.

L’attuale momento politico influisce negativamente sul comportamento di chi viaggia, afferma la FSV. Per l’insieme del 2025 si attende una flessione più consistente, pari a circa il 10%: concretamente quindi il numero di persone che faranno il balzo al di là dell’Atlantico scenderà a 340’000, dopo i 380’000 del 2024.

Questo andamento non è molto sorprendente, spiega il direttore di FSV Andrea Beffa in un colloquio con l’agenzia AWP a margine di una conferenza stampa a Zurigo. “C’era già stato un calo durante il primo mandato di Donald Trump”.

In realtà la flessione è ancora relativamente moderata: molte persone avevano infatti già prenotato prima dell’elezione del politico repubblicano lo scorso novembre e la maggior parte di loro ha effettuato il viaggio, ricorda Beffa. Ci sono insomma state solo pochissime cancellazioni. Ma dall’elezione del nuovo inquilino della Casa Bianca la domanda è in calo.

Non solo USA

Gli Stati Uniti sono l’unico Paese in questa situazione. Infatti gli eventi politici causano solitamente solo diminuzioni temporanee dell’attività: è stato il caso di Cipro o dell’Egitto quando la situazione in Medio Oriente si è aggravata. La domanda si riprende relativamente presto quando l’argomento non è più presente nei media. “Ma gli Stati Uniti sono costantemente nei media dall’elezione di Trump”, argomenta l’interlocutore.

Dalla contrazione delle attività con gli Usa hanno tratto vantaggio altre destinazioni: è il caso del Canada, dell’Australia e di vari paesi dell’Asia e dell’Africa. L’aspetto positivo è che le persone continuano comunque a viaggiare, sostiene Beffa: “Semplicemente scelgono altre mete”. A suo avviso la tendenza relativa agli Stati Uniti non è inoltre ancora esaurita. “Prevedo che nel 2026 ci sarà un calo ancora più consistente in confronto a quest’anno”.

La voglia di viaggiare rimane forte

In generale comunque la voglia di viaggiare rimane forte: la FSV prevede un aumento del fatturato del 5%, dovuto principalmente alla crescita dei prezzi. Secondo Beffa le persone sono disposte a spendere di più. Nonostante la situazione economica, gli svizzeri non vogliono rinunciare alle vacanze: “si risparmia piuttosto in altri settori”, argomenta il professionista.

Le vacanze al mare e i viaggi individuali e a lunga distanza che richiedono una consulenza approfondita sono particolarmente apprezzati e stimolano la crescita, afferma l’associazione. In estate, le destinazioni più richieste sono state la Spagna, la Grecia e la Turchia. La Scandinavia continua a guadagnare popolarità, ma la tendenza verso le “coolcation” – vacanze in luoghi con temperature più basse – non va a scapito delle classiche destinazioni mediterranee: le nazioni del Nord Europa rappresentano infatti solo l’8-9% circa della domanda totale. Viene osservata anche una forte espansione dell’Asia, con una domanda record per il Giappone e lo Sri Lanka.

L’ascesa nel settore dei viaggi dovrebbe comunque essere giunta al termine. “Riteniamo che la situazione si stabilizzerà al livello attuale: per il 2026 non prevediamo una crescita così forte come negli anni precedenti”, spiega Beffa.

A far discutere il settore è anche l’acquisizione di Hotelplan da parte del concorrente Dertour: la FSV non teme un’ondata di chiusure delle agenzie di viaggio. “Non riesco a immaginare che ci saranno cambiamenti immediati e massicci”, osserva il dirigente. Dertour si è infatti espressa a favore del mantenimento delle filiali. “Ci fidiamo della sua parola”, conclude l’operatore.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Attualità

cornetta rossa gigante trasportata su una brandina d'ambulanza davanti a palazzo federale

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Tox Info, raccolte 100’000 firme per salvare il servizio

Questo contenuto è stato pubblicato al 10'000 firme sono state consegnate mercoledì a mezzogiorno alla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider per chiedere il salvataggio finanziario del Centro svizzero d'informazione tossicologica Tox Info Suisse.

Di più Tox Info, raccolte 100’000 firme per salvare il servizio

Altri sviluppi

Qui Mondo

Bloquons Tout, 29’000 persone manifestano in Francia

Questo contenuto è stato pubblicato al La polizia, schierata con 80'000 agenti per evitare blocchi e incidenti in questa giornata di tensione in Francia, attendeva non più di 100'000 manifestanti in tutto il Paese.

Di più Bloquons Tout, 29’000 persone manifestano in Francia
zelensky

Altri sviluppi

Qui Mondo

Droni sulla Polonia, numerose reazioni internazionali

Questo contenuto è stato pubblicato al Non si sono fatte attendere le reazioni internazionali alle violazioni della spazio aereo polacco da parte di droni russi, prontamente abbattuti dalle forze militari di Varsavia.

Di più Droni sulla Polonia, numerose reazioni internazionali
Il consigliere federale Guy Parmelin.

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Dazi USA, gli Stati vogliono prolungare a 24 mesi il lavoro ridotto

Questo contenuto è stato pubblicato al Le aziende in difficoltà, anche in considerazione degli elevati dazi doganali statunitensi, potranno fare ricorso al lavoro ridotto per un massimo di 24 mesi, e non solo 18 come ora.

Di più Dazi USA, gli Stati vogliono prolungare a 24 mesi il lavoro ridotto
loghi di baloise+helvetia su uno schermo durante una conferenza dei due gruppi

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Baloise presenta buoni risultati all’alba della fusione con Helvetia

Questo contenuto è stato pubblicato al Le gruppo assicurativo Baloise, in via di fusione con la sangallese Helvetia, ha ottenuto nei primi sei mesi dell'anno un utile netto attribuibile agli azionisti di 275,9 milioni di franchi, in crescita di oltre un quarto su base annua.

Di più Baloise presenta buoni risultati all’alba della fusione con Helvetia
ignazio cassis

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Attacco su Doha: la Svizzera denuncia la violazione della sovranità del Qatar

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera ha criticato martedì sera l'attacco israeliano contro responsabili del movimento islamista Hamas a Doha, definendolo "una chiara e inaccettabile violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del Qatar".

Di più Attacco su Doha: la Svizzera denuncia la violazione della sovranità del Qatar
riunione

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Sensibile aumento dei salari nel 2025: +2,3% a livello nominale

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2025 i salari nominali in Svizzera sono aumentati in modo sensibile: rispetto all'anno precedente la progressione è del 2,3%, stando a una prima stima pubblicata oggi dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Di più Sensibile aumento dei salari nel 2025: +2,3% a livello nominale

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR