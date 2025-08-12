La televisione svizzera per l’Italia
Svizzeri partecipano a flottiglia contro blocco marittimo a Gaza

tendopoli
Tendopoli di rifugiati. Keystone-SDA

Alcune cittadine e cittadini svizzeri parteciperanno alla più grande flottiglia civile mai organizzata per rompere il blocco marittimo a Gaza, portando aiuti umanitari da diversi porti del Mediterraneo.

Keystone-ATS

Anche delle cittadine e dei cittadini svizzeri partecipano alla flottiglia mondiale che intende rompere il blocco marittimo a Gaza. L’associazione Waves of Freedom (WOFA) prevede di partire con cinque imbarcazioni cariche di latte in polvere per neonati e filtri per l’acqua.

“Quello che sta succedendo è disumano. Vogliamo rompere il blocco, gli aiuti sono sul posto”, ha dichiarato martedì ai media a Ginevra Hicham El Ghaoui, presidente di WOFA, un’associazione fondata nel 2025 a Verbier (canton Vallese). Il medico, che ha partecipato a diverse missioni a Gaza, spiega che i camion pieni di cibo sono parcheggiati a pochi chilometri dall’enclave palestinese, dove la gente muore di fame.

Con oltre 160 nazionalità rappresentate, la Global Sumud Flotilla è la più grande azione della società civile mai organizzata, ha sottolineato Shady Ammane, delegato per la Svizzera. Decine di imbarcazioni partecipano a questa iniziativa pacifica e non violenta. I partecipanti partiranno principalmente da Barcellona il 31 agosto e da Tunisi il 4 settembre.

Per evitare sabotaggi, le imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari e medici partiranno invece da altri porti del Mediterraneo, non specificati. WOFA, che ha battezzato le sue prime due barche a vela Heidi e Wilhelm (Guglielmo) Tell, sta cercando fondi per acquistare altre due imbarcazioni e ingaggiare skipper, medici e giornalisti che accompagnino i partecipanti.

“Cimitero dei diritti umani”

In Svizzera, più di 600 persone si sono iscritte e 267 di loro hanno consegnato la carta d’identità, ha indicato Ammane. A livello mondiale, due terzi delle 18’000 persone iscritte vogliono salire a bordo delle imbarcazioni, ha fatto sapere Samuel Crettenand, delegato internazionale, per il quale “Gaza è il cimitero dei diritti umani”.

Il numero di volontari è in aumento da quando domenica è stata annunciata la partecipazione dell’attivista svedese Greta Thunberg. Tutti saranno sottoposti allo stesso processo di reclutamento e formazione, al fine di garantire che non si facciano prendere dal panico se le imbarcazioni saranno intercettate dai commando israeliani specializzati. Psicologi e giuristi forniranno assistenza ai partecipanti a distanza.

A livello politico, sono stati contattati alcuni parlamentari. “La Svizzera ha brillato per il suo silenzio da quasi due anni. Di fronte a un genocidio, essere neutrali significa essere codardi o complici”, ha denunciato Hicham El Ghaoui. “La nostra azione è dettata dal diritto internazionale. Chiediamo a tutti i governi di proteggerci”, ha proseguito, ricordando che l’azione avrà luogo in acque internazionali.

petra Volpe

Altri sviluppi

“L’ultimo turno” di Petra Volpe la proposta della Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Il film "L'ultimo turno" (Night Shift) della regista Petra Volpe è la proposta della Svizzera per la partecipazione agli Oscar nella categoria "Miglior film internazionale". In dicembre si saprà se la proposta della Svizzera entrerà nella short list delle nomination.

Di più “L’ultimo turno” di Petra Volpe la proposta della Svizzera
schermata iphone con e-id

Altri sviluppi

Identità elettronica, il Governo invita a votare “sì”

Questo contenuto è stato pubblicato al L'identificazione elettronica, gratis e facoltativa, renderà più sicuro, semplice ed efficiente interagire online con le autorità o le imprese: parola di Beat Jans, che invita ad approvare la legge sull'ID-e in votazione il prossimo 28 di settembre.

Di più Identità elettronica, il Governo invita a votare “sì”
centinaia di caschi di banane verdi

Altri sviluppi

A rischio la produzione di banane

Questo contenuto è stato pubblicato al La Cavendish, la varietà di banane più consumata al mondo, è a rischio: un fungo attacca le piante mettendo in crisi la produzione.

Di più A rischio la produzione di banane
lastre di risonanza magnetica

Altri sviluppi

Il Covid non ha ridotto la sopravvivenza al cancro in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al La pandemia di coronavirus non ha influito sulle possibilità di sopravvivenza dei pazienti oncologici in Svizzera. Secondo un nuovo studio, al contrario di quanto osservato all'estero, le diagnosi non hanno subito ritardi rilevanti ai fini della prognosi.

Di più Il Covid non ha ridotto la sopravvivenza al cancro in Svizzera
bambino guarda video di cristiano ronaldo su uno smartphone

Altri sviluppi

Nel 55% delle famiglie si litiga per il tempo passato dai bambini sugli schermi

Questo contenuto è stato pubblicato al Il tempo concesso sugli schermi ai bambini è motivo di litigi nel 55% delle famiglie in Svizzera. Il 46% dei genitori trova difficile far rispettare i limiti definiti e il 51% ha difficoltà nell'impedire l'accesso a determinate app o piattaforme.

Di più Nel 55% delle famiglie si litiga per il tempo passato dai bambini sugli schermi
cucciolo di capriolo

Altri sviluppi

Salvati finora 6’500 caprioli dallo sfalcio grazie ai droni, un record

Questo contenuto è stato pubblicato al Grazie allo sforzo di numerosissimi volontari - muniti di droni equipaggiati con termocamere - in tutta la Svizzera è stato possibile sottrarre migliaia di cuccioli di caprioli dalle lame delle falciatrici.

Di più Salvati finora 6’500 caprioli dallo sfalcio grazie ai droni, un record
Il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis

Altri sviluppi

Dazi USA, Ignazio Cassis punta a nuovo round negoziale

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo una pausa di riflessione, sarà necessario un secondo round di negoziati con gli Stati Uniti sui dazi doganali: lo ha dichiarato oggi il capo del DFAE Ignazio Cassis, a margine di un incontro con il ministro degli esteri del Regno Unito David Lammy a Locarno.

Di più Dazi USA, Ignazio Cassis punta a nuovo round negoziale
Il regista iraniano Mohammad Rasoulof

Altri sviluppi

“Premio Locarno Città della Pace” al regista Mohammad Rasoulof

Questo contenuto è stato pubblicato al Il primo "Premio Locarno Città della Pace" è stato consegnato lunedì al regista iraniano Mohammad Rasoulof. Lo ha annunciato in una nota il Locarno Film Festival, che ha conferito il nuovo riconoscimento in occasione dei 100 anni dal Patto di Locarno.

Di più “Premio Locarno Città della Pace” al regista Mohammad Rasoulof
infermiera in camera d'ospedale

Altri sviluppi

Deficit di 750 milioni nel 2024 per gli ospedali svizzeri

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 gli ospedali svizzeri hanno registrato una perdita complessiva di 750 milioni di franchi. Nonostante l'aumento del fatturato e delle tariffe, più della metà ha dovuto fare i conti con risultati operativi negativi al netto degli ammortamenti.

Di più Deficit di 750 milioni nel 2024 per gli ospedali svizzeri

