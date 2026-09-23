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Le svizzere e gli svizzeri cambiano casa in media cinque volte nella vita

Gli svizzeri cambiano casa in media cinque volte nel corso della loro vita
Gli svizzeri cambiano casa in media cinque volte nel corso della loro vita Keystone-SDA

Un sondaggio del portale Newhome rivela che le svizzere e gli svizzeri cambiano casa in media cinque volte e, nonostante la penuria di alloggi, circa la metà trova una nuova abitazione in meno di tre mesi.

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Keystone-ATS

Le svizzere e gli svizzeri traslocano in media cinque volte nel corso della loro vita e malgrado la penuria di alloggi solo circa la metà deve cercare una nuova abitazione per più di tre mesi. Sono i due principali risultati che emergono da un sondaggio del portale immobiliare Newhome.

Concretamente, le 1’273 persone tra i 18 e i 79 anni interpellate nell’ambito dell’indagine demoscopica hanno in media cambiato casa 4,9 volte nella loro esistenza. Quasi un terzo si è spostato al massimo due volte, il 41% fra tre e cinque volte e il 32% più di cinque volte. Poco sorprendente: la quota di chi non ha mai traslocato o lo ha fatto una sola volta è particolarmente alta tra gli under 29 anni.

L’acquisto di una proprietà è stato il motivo determinante di un trasloco per una persona su tre (33%). Il 24% ha indicato un cambiamento nella situazione di coppia e il 27% una diversa configurazione familiare come motivo dell’ultimo trasferimento. Meno comune è cercare un nuovo alloggio per un nuovo posto di lavoro o una formazione: il dato è del 19%.

Dal sondaggio traspare anche qualche differenza regionale. Per esempio in Ticino si trova casa più facilmente che altrove: il 35% ha impiegato meno di un mese. A livello nazionale invece uno su dieci ha dovuto cercare per oltre un anno, una quota che sale al 18% fra i 45-59enni.

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