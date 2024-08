Svizzere e svizzeri non vogliono una nuova votazione nonostante l’errore di calcolo AVS

Questo contenuto è stato pubblicato al A quasi a un mese dalle elezioni in Venezuela la Corte Suprema del Paese ha confermato la vittoria del presidente Nicolás Maduro.

Questo contenuto è stato pubblicato al La convention democratica si è conclusa con il sì formale di Kamala Harris alla nomination per la Casa Bianca

Questo contenuto è stato pubblicato al Mia e Noah sono stati i nomi più gettonati dati ai neonati in Svizzera nel 2023.

Questo contenuto è stato pubblicato al I terroristi sono sempre più giovani, un fenomeno presente anche in Svizzera, secondo l'esperto di terrorismo Peter Neumann, intervistato dalla Neue Zürcher Zeitung. Questi giovani autoradicalizzati li chiama terroristi TikTok.

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera sta incontrando difficoltà nel controllare le regole di non riesportazione del materiale bellico in India.

Naufragio in Sicilia, i corpi finora trovati sono sei

Questo contenuto è stato pubblicato al Sono finora sei i corpi recuperati in seguito al naufragio di uno yacht lunedì mattina al largo di Palermo, in Sicilia. Le operazioni di recupero dell'ultima persona che ancora risulta dispersa sono tuttora in corso.

