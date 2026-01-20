La Svizzera è stata invitata ad aderire al “Consiglio di pace” di Donald Trump

Nicolas Bideau, responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli esteri (DFAE). Keystone-SDA

A margine del Forum economico di Davos, la Svizzera ha confermato di aver ricevuto l'invito ad aderire al "Consiglio di pace" del presidente americano Donald Trump e sta attualmente esaminando la proposta.

Keystone-ATS

La Svizzera è stata invitata ad aderire al “Consiglio di pace” del presidente statunitense Donald Trump. La proposta è giunta lo scorso fine settimana, ha indicato martedì a Keystone-ATS Nicolas Bideau, responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli esteri (DFAE).

“La Svizzera sta attualmente esaminando i dettagli della carta e discutendo con le parti interessate, compresi gli Stati Uniti”, ha aggiunto a Davos, a margine del Forum economico mondiale (WEF).

Berna non ha invece ricevuto l’invito alla riunione che Trump intende organizzare questa settimana con le “diverse parti” nella località grigionese sul tema della Groenlandia.

