La Svizzera ha congelato beni siriani per 99 milioni di franchi

Di più La SEM fa sapere che la sospensione delle procedure di asilo riguarda 500 siriani in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al La sospensione delle procedure d'asilo decisa lunedì in seguito alla caduta di Bashar al-Assad riguarda 500 richiedenti siriani in Svizzera, secondo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Di più Karin Keller-Sutter sarà la Presidente per il 2025

Questo contenuto è stato pubblicato al Karin Keller-Sutter sarà la Presidente della Confederazione per l'anno 2025. L'Assemblea federale ha eletto oggi la liberale-radicale sangallese con 168 voti su 203 schede valide.

Questo contenuto è stato pubblicato al La Banca nazionale svizzera (BNS) giovedì abbasserà il tasso guida: è il parere unanime degli esperti, che hanno invece opinioni divergenti riguardo all'entità dell'intervento. E più a lungo termine taluni non escludono il ritorno agli interessi negativi.

Questo contenuto è stato pubblicato al La voglia di viaggiare sembra essere definitivamente tornata per gli svizzeri, dopo la parentesi del Covid e malgrado i dubbi riguardo alla protezione del clima.

Di più Svizzere e svizzeri non se ne intendono di media

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli svizzeri hanno poche conoscenze in materia di media, secondo uno studio commissionato dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). In molti faticano a distingue un'informazione da una pubblicità o da un commento.

Competenze di base, la Svizzera è sopra la media dell’OCSE ma una persona su tre ha delle difficoltà

Questo contenuto è stato pubblicato al In lettura, matematica e risoluzione dei problemi gli adulti in Svizzera ottengono punteggi superiori alla media internazionale. Tuttavia, circa il 30 % delle persone ha competenze scarse in almeno uno di questi tre ambiti.

