Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Gli esercizi pubblici della Svizzera francese si apprestano a riaprire giovedì 10 dicembre dopo una chiusura di oltre un mese. Keystone / Martial Trezzini

L'intenzione espressa dal Consiglio federale (governo) di chiudere ristoranti e negozi a partire dalle 19 sta sollevando un'ondata di accese proteste in Romandia (Svizzera francese), dove gli editoriali della stampa parlando di vero e proprio schiaffo: l'esecutivo federale agirebbe secondo il vento che soffia dai cantoni svizzero tedeschi. I ristoratori, pronti a riaprire dopo alcune settimane di chiusura, esprimono rabbia e indignazione.

"Si punisce due volte i romandi, si cambiano continuamente le regole del gioco", dichiara alla radio svizzero-francese RTS Gilles Meystre, presidente dell'associazione di bar e ristoranti del canton Vaud e deputato al Gran consiglio (parlamento cantonale).

Meystre ricorda come gli esercenti romandi abbiano già fatto sacrifici, chiudendo il 4 novembre. "In seguito, si sono preparati alla riapertura, hanno approntato le ordinazioni, riempito i frigoriferi, decorato i ristoranti e preso nota delle prenotazioni. E poi paff, due giorni prima della riapertura si dice loro: 'ascoltate, potrebbe essere che non potrete servire di sera'. È una totale mancanza di rispetto del settore e dei romandi, è una punizione collettiva contro i bravi allievi che cerchiamo di essere".

Il politico liberale-radicale ricorda che nessuna base scientifica prova attualmente che la ristorazione sia un focolaio di contagi e chiede che gli esercenti possano riaprire, anche applicando regole severe e sottostando a controlli. "Lasciateci prendere le nostre responsabilità. Che la Svizzera tedesca assuma a sua volta le sue responsabilità e ci lasci lavorare".

Meystre punta infatti il dito su un federalismo che definisce "a geometria variabile". "Mi si deve spiegare perché quando va male in Romandia si lascia fare ai romandi e si dice che la competenza è dei cantoni, mentre il giorno in cui si vede che nella Svizzera tedesca la curva dei contagi aumenta in modo esponenziale la Confederazione riprende in mano la situazione".

Il vento che tira da Zurigo

L'imprenditore paventa un'ondata di chiusure, legata -non da ultimo- al fatto che se nella Svizzera tedesca non manca la clientela che cena alle 18 o 18.30, ciò non vale per la Romandia, dove i ristoratori si troverebbero ad aprire solo a mezzogiorno e con una minore affluenza legata alla pandemia. "Eravamo agonizzanti, ma ora sarà la morte", riassume, senza sbilanciarsi sulle promesse di aiuti pubblici avanzate dal governo, in attesa di vedere le cifre.

L'operato del Consiglio federale è criticato da più parti sulla stampa svizzero francese. Sotto osservazione, in particolare, il ministro della sanità Alain Berset, accusato di muoversi a seconda del vento che tira da Zurigo. Un editorialista è categorico: "il federalismo finisce là dove comincia l'egoismo dei cantoni svizzero tedeschi".

Desiderate ricevere ogni settimana una selezione di nostri articoli? Abbonatevi alla newsletter gratuita.