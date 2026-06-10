Svizzera e Germania rafforzano il dialogo bilaterale
A Berlino, nel segno dei 25 anni dalla riapertura dell’ambasciata svizzera, Ignazio Cassis e il ministro tedesco Johann Wadephul hanno discusso relazioni bilaterali, legami economici, dossier UE e sicurezza europea.
In occasione del 25° anniversario della riapertura dell’ambasciata svizzera a Berlino, il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato martedì il suo omologo tedesco, il ministro degli esteri Johann Wadephul.
Al centro dei colloqui vi sono state le relazioni bilaterali e transfrontaliere tra la Svizzera e la Germania, ha indicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Le economie dei due Paesi sono fortemente interconnesse. Sia per le importazioni che per le esportazioni, la Germania è il principale partner commerciale della Svizzera.
Le discussioni si sono incentrate anche sugli accordi tra la Svizzera e l’UE, così come sulla situazione della sicurezza in Europa e sull’attuale presidenza elvetica dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
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