SUVA, bilancio infortuni: calano sul lavoro, ma è allarme per calcio e sci

Suva: nel 2025 meno infortuni sul lavoro, più nel tempo libero Keystone-SDA

Secondo i dati SUVA per il 2025, gli infortuni nel tempo libero sono aumentati del 2,8% a differenza di quelli professionali che sono diminuiti, portando il totale dei casi registrati a oltre 480'000.

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Keystone-ATS

Nel 2025 l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha registrato oltre 480’000 nuovi casi d’infortunio. Mentre quelli professionali sono diminuiti dello 0,9%, quelli avvenuti nel tempo libero sono aumentati del 2,8%. Lo ha comunicato martedì l’assicuratore contro gli infortuni.

Complessivamente, lo scorso anno la SUVA ha registrato 480’344 infortuni e malattie professionali, con un aumento dell’1,9% rispetto al 2024. I casi legati all’attività lavorativa sono scesi a 166’229, mentre quelli non professionali sono saliti a 296’141. L’istituto ha versato prestazioni assicurative per oltre 4,6 miliardi di franchi.

“L’aumento degli infortuni rispetto all’anno precedente è riconducibile in particolare agli infortuni nel tempo libero”, ha affermato Alois Fässler, statistico alla SUVA, citato nella nota. Se in passato la maggior parte dei casi avveniva sul lavoro, dagli anni 1990 la situazione si è invertita. Nel 2025, 64 infortuni su 100 si sono verificati nel tempo libero.

Secondo Fässler, ciò è dovuto ai notevoli miglioramenti nella sicurezza sul lavoro e alla diminuzione dei posti ad alto rischio, ad esempio grazie all’automazione. Parallelamente, “il numero degli infortuni nel tempo libero aumenta”.

Le attività sportive con più infortuni sono il calcio (29’000 casi), lo sci (16’000) e le escursioni in montagna (6’000). Esistono differenze di genere: gli uomini si infortunano più spesso giocando a calcio, le donne praticando lo sci. Le lesioni più frequenti riguardano ginocchia, caviglie e spalle.

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