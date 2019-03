Una palestra per molti allievi e per i maestri. Ma anche un’attività commerciale che sta riscuotendo un discreto successo. Noi siamo andati a visitare quella che viene considerata la scuola di magia più grande della Svizzera in rapporto al numero di allievi iscritti. La scuola infatti oggi può contare su 144 studenti e una decina di maestri.

Gli altri centri si trovano a Ginevra, Losanna, Neuchâtel, Berna e Zurigo. La differenza è che qui siamo in una scuola per bambini dai 6 ai 16 anni fondata nel 2014. Molto più giovane rispetto a club storici come quello di Ginevra fondato nel 1927, quello di Zurigo creato nel 1939 o il Magic Promotion Club di Berna che vede la luce nel 1973.

