Sub pesca una bomba a mano inesplosa nel Reno a Basilea

Keystone / Christian Beutler

Un subacqueo che stava esplorando le acque del Reno a Basilea nel pomeriggio di domenica ha trovato una bomba a mano inesplosa. L'ordigno è poi stato fatto brillare in modo controllato dagli esperti dell'esercito.

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Keystone-ATS

Un subacqueo ha rinvenuto domenica una bomba a mano nel Reno, a Basilea. Lo ha comunicato in serata la polizia cantonale di Basilea Città, precisando che l’ordigno è stato fatto brillare in modo controllato dagli specialisti dell’esercito.

Il subacqueo ha dato l’allarme poco prima delle 16.00, all’altezza dell’Uferstrasse, dopo aver depositato l’ordigno sulla riva. La polizia è intervenuta allestendo un perimetro di sicurezza e ha fatto evacuare una nave sulla quale si stava svolgendo un evento.

Un artificiere ha ritenuto l’oggetto con tutta probabilità un ordigno inesploso e ha richiesto l’intervento della squadra di sminamento dell’esercito.

La protezione civile ha messo a disposizione sacchi di sabbia per schermare l’area durante l’operazione. In vista della detonazione controllata, la zona interdetta è stata ampliata dalle 20.45 e la navigazione sul Reno sospesa in entrambe le direzioni. L’esplosione è avvenuta alle 21.00 ed è andata secondo i piani.

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