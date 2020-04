"Per noi è importante che l'Università non si fermi", dice il prorettore dell'Usi per l formazione e la vita universitaria Lorenzo Cantoni. "Certo manca la dimensione personale, stringere la mano dei genitori, ad esempio. La tesi di laurea è un'impresa collettiva", aggiunge.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Laurearsi durante la pandemia 28 aprile 2020 - 20:36 Diversi aspetti degli studi universitari hanno subito drastici cambiamenti a causa della pandemia. Tra questi le discussioni delle tesi di master e dottorato. Vediamo l'esempio dell'Università della Svizzera italiana (Usi) nel servizio della RSI. Anche in questo periodo di pandemia lontano dalle aule ci si può laureare, ma un momento importante della vita degli studenti si è trasferito dall'università al salotto di casa. Le discussioni delle tesi di master e dottorato che si svolgono durante il confinamento si svolgono infatti attraverso il web. "Per noi è importante che l'Università non si fermi", dice il prorettore dell'Usi per l formazione e la vita universitaria Lorenzo Cantoni. "Certo manca la dimensione personale, stringere la mano dei genitori, ad esempio. La tesi di laurea è un'impresa collettiva", aggiunge. Vediamo, nel servizio della trasmissione il quotidiano, il caso di una studentessa che in questo modo atipico ha discusso la sua tesi.