Studenti stranieri all’ETHZ, nessun calo nelle iscrizioni nonostante l’aumento delle tasse
L’aumento delle tasse universitarie per gli studenti stranieri al Politecnico federale di Zurigo non ha finora influito sul numero d’iscrizioni, che resta stabile, mentre l’ateneo sottolinea che è ancora presto per valutarne gli effetti reali.
Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS
L’aumento delle tasse universitarie presso il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) per le studentesse e gli studenti stranieri non ha finora comportato alcun calo nel numero d’iscrizioni che, secondo l’istituto, è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente.
“Dopo così poco tempo non è ancora possibile valutare l’effetto effettivo dell’aumento delle tasse universitarie”, ha dichiarato il rettore dell’ETHZ Günther Dissertori in un comunicato pubblicato giovedì dall’ateneo.
Complessivamente, circa 3’650 nuovi studenti di laurea triennale si sono iscritti all’ETHZ. Si tratta di un numero simile a quello dell’anno precedente. Dopo una forte crescita nel 2024 (+13%), il numero di nuovi studenti di laurea triennale si è quindi stabilizzato, secondo quanto riferito dal Politecnico. Secondo l’università, questo numero può ancora cambiare, poiché non tutte le persone iscritte inizieranno effettivamente gli studi.
Secondo il comunicato, l’80% dei nuovi studenti e studentesse di laurea triennale ha conseguito la maturità in Svizzera. Il restante 20% ha conseguito il diploma all’estero. La maggior parte di loro proviene dalla Germania o dall’Austria.
Il Parlamento sostiene l’aumento
A dicembre il Consiglio dei Politecnici federali aveva annunciato che avrebbe incrementato le tasse universitarie per gli studenti senza maturità svizzera da 730 a 2’190 franchi. Il motivo dell’aumento è un programma di risparmio della Confederazione che prevede una riduzione dei fondi destinati al settore dei Politecnici federali. Le università devono quindi aumentare le loro entrate.
L’aumento delle tasse per gli stranieri è stato sostenuto anche dal Parlamento, che a settembre ha modificato di conseguenza la legge sui Politecnici federali.
Articoli più popolari
Altri sviluppi
Svizzera, istruzioni per l'uso
Cresce l’uso dei braccialetti elettronici in Svizzera
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Archiviato il caso sulla fuga di dati del dipartimento di giustizia zurighese
Questo contenuto è stato pubblicato al
La procura zurighese ha archiviato il caso riguardante la fuga di dati del Dipartimento di giustizia avvenuta nel 2022. In seguito alle indagini, le accuse non sono risultate imputabili ad alcuna persona o sono ormai in prescrizione.
Si levano voci critiche contro le nuove prescrizioni sul traffico merci
Questo contenuto è stato pubblicato al
Le misure annunciate ieri dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) per aumentare la sicurezza del trasporto merci, in seguito all'incidente nel tunnel di base del San Gottardo del 2023, scontentano l'Associazione svizzera proprietari raccordi e carri privati (VAP).
Questo contenuto è stato pubblicato al
L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato condannato a 27 anni e 3 mesi di carcere per il fallito di colpo di Stato architettato a fine del 2022 contro l'insediamento di Lula Da Silva.
Il Governo elvetico vuole rafforzare la lotta contro AIDS, malaria e tubercolosi
Questo contenuto è stato pubblicato al
La Svizzera vuole contribuire a salvare milioni di vite, a prevenire la diffusione di malattie infettive e a rafforzare i sistemi sanitari nei Paesi più vulnerabili.
La Comco dà il suo benestare alla fusione fra Helvetia e Baloise
Questo contenuto è stato pubblicato al
La fusione tra Helvetia e Baloise, annunciata in aprile, supera un altro importante ostacolo: la Commissione della concorrenza (Comco) ha approvato l'operazione, hanno indicato oggi i due assicuratori.
“Identificato il nome del presunto killer di Kirk”
Questo contenuto è stato pubblicato al
La polizia pensa di aver identificato il nome del presunto killer di Charlie Kirk. Lo riporta Cbs News citando alcune fonti, secondo le quali nessun mandato di arresto è stato finora spiccato.
Gaza: dal Nazionale “no” alle sanzioni, “sì” a un maggior impegno elvetico
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Consiglio nazionale ha approvato solo una parte della mozione socialista volta a spingere la Svizzera ad agire contro le violazioni dei diritti umani a Gaza, respingendo invece le proposte più incisive come le sanzioni contro i coloni israeliani e la sospensione della cooperazione economica e militare con Israele.
Swatch replica ai dazi statunitensi con un orologio speciale
Questo contenuto è stato pubblicato al
Swatch risponde ai dazi americani lanciando un'edizione speciale che gioca sulla tariffa del 39% imposta sulle importazioni di merci svizzere, promettendo di smettere di venderla "non appena gli Stati Uniti modificheranno i loro dazi doganali".
Ecco le misure per evitare deragliamenti come quello del Gottardo nel 2023
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'ufficio federale dei trasporti (UFT) ha diramato fiovedì le nuove misure di sicurezza per i carri merci, volte a evitare altri incidenti come quello avvenuto nel tunnel di base del San Gottardo nel 2023.
Ex dipendenti dell’USTRA condannati per aver evaso la tassa sul CO2
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona ha condannato giovedì a pene detentive con la condizionale tutti e tre gli imputati del processo per evasione all'imposta di CO₂.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.