Studenti stranieri all’ETHZ, nessun calo nelle iscrizioni nonostante l’aumento delle tasse

"È troppo presto per trarre conclusioni". Keystone / Walter Bieri

L’aumento delle tasse universitarie per gli studenti stranieri al Politecnico federale di Zurigo non ha finora influito sul numero d’iscrizioni, che resta stabile, mentre l’ateneo sottolinea che è ancora presto per valutarne gli effetti reali.

2 minuti

Keystone-ATS

L’aumento delle tasse universitarie presso il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) per le studentesse e gli studenti stranieri non ha finora comportato alcun calo nel numero d’iscrizioni che, secondo l’istituto, è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente.

“Dopo così poco tempo non è ancora possibile valutare l’effetto effettivo dell’aumento delle tasse universitarie”, ha dichiarato il rettore dell’ETHZ Günther Dissertori in un comunicato pubblicato giovedì dall’ateneo.

Complessivamente, circa 3’650 nuovi studenti di laurea triennale si sono iscritti all’ETHZ. Si tratta di un numero simile a quello dell’anno precedente. Dopo una forte crescita nel 2024 (+13%), il numero di nuovi studenti di laurea triennale si è quindi stabilizzato, secondo quanto riferito dal Politecnico. Secondo l’università, questo numero può ancora cambiare, poiché non tutte le persone iscritte inizieranno effettivamente gli studi.

Secondo il comunicato, l’80% dei nuovi studenti e studentesse di laurea triennale ha conseguito la maturità in Svizzera. Il restante 20% ha conseguito il diploma all’estero. La maggior parte di loro proviene dalla Germania o dall’Austria.

Il Parlamento sostiene l’aumento

A dicembre il Consiglio dei Politecnici federali aveva annunciato che avrebbe incrementato le tasse universitarie per gli studenti senza maturità svizzera da 730 a 2’190 franchi. Il motivo dell’aumento è un programma di risparmio della Confederazione che prevede una riduzione dei fondi destinati al settore dei Politecnici federali. Le università devono quindi aumentare le loro entrate.

L’aumento delle tasse per gli stranieri è stato sostenuto anche dal Parlamento, che a settembre ha modificato di conseguenza la legge sui Politecnici federali.