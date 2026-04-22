Stretta su UBS: dovrà dotarsi di 20 miliardi di capitale in più
UBS dovrà aumentare i propri fondi propri di base di circa 20 miliardi di dollari secondo una modifica della legge sulle banche voluta dal Consiglio federale per scongiurare un'altra crisi finanziaria come quella di Credit Suisse.
Allo scopo di evitare un altro caso Credit Suisse, e un’eventuale destabilizzazione della piazza finanziaria, in futuro UBS dovrà coprire interamente le proprie partecipazioni in filiali estere con fondi propri di base di qualità primaria.
È l’obiettivo che si pone il Consiglio federale nel suo messaggio riguardante la modifica della legge sulle banche, dossier che il parlamento potrà affrontare già nel corso dell’estate.
Secondo le stime delle autorità e in base alla situazione attuale, la nuova regolamentazione comporterebbe nel caso di UBS complessivamente un rafforzamento sostanziale e mirato dei fondi propri di base di qualità primaria (CET1) della casa madre pari a circa 20 miliardi di dollari americani.
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