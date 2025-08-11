Decine di arresti e furti alla Street Parade di Zurigo

Il festival di musica elettronica ha attirato centinaia di migliaia di persone a Zurigo questo sabato. Keystone-SDA

Durante la Street Parade di Zurigo, che ha attirato circa 800'000 partecipanti questo finesettimana, le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi arresti, sequestri di droga e interventi per furti, risse e reati stradali, ma senza registrare feriti gravi.

4 minuti

Keystone-ATS

Sia la polizia cantonale che quella comunale hanno avuto durante il fine settimana parecchio da fare in relazione alla Street Parade che, secondo gli organizzatori, quest’anno ha attirato sulle sponde della Limmat ben 800’000 amanti della techno music.

La cantonale, stando a una nota delle autorità, ha arrestato 31 persone alla stazione centrale di Zurigo. Inoltre, sono stati sequestrati più di 10 grammi di cocaina e cinque coltelli.

Da sabato a domenica mattina, un dispiegamento consistente di agenti della polizia cantonale ha presidiato la stazione centrale. Secondo quanto riportato, tra gli arrestati figuravano 29 uomini e due donne di età compresa tra i 16 e i 46 anni. Cinque di loro erano cittadini svizzeri, gli altri provenivano da altri 13 Stati.

Tre persone sono state rilasciate dopo gli accertamenti della polizia, mentre le altre sono state consegnate alla giustizia. Secondo il comunicato, la maggior parte dei fermi è dovuta per sospetta violazione della legge sugli stranieri, furti o reati legati alla droga.

Fino a domenica pomeriggio, inoltre, alla stazione centrale sono stati denunciati circa 35 furti, in particolare di gioielli, portafogli e telefoni cellulari. Nella notte tra sabato e domenica, la polizia cantonale ha inoltre effettuato controlli stradali in diversi luoghi della regione: tre conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Cinque persone sono state arrestate e a due è stata ritirata la patente di guida. Sono accusate, tra l’altro, di vari reati stradali e reati legati alla droga.

Per quanto riguarda la polizia comunale, quest’ultima ha arrestato 48 persone e sequestrato diverse centinaia di pillole di ecstasy. 12 persone sono state poste in celle per smaltire la sbornia. Verso sera ci sono stati numerosi interventi per alterchi, aggressioni e lesioni personali.

Nessun problema grave

In questo contesto, quest’anno nessuno ha riportato ferite gravi, come avvenuto invece gli anni scorsi, ha riferito un portavoce della polizia a Keystone-ATS.

Schutz & Rettung Zürich, l’associazione che riunisce tutti i corpi di intervento e di soccorso della città, ha riferito da parte sua di aver prestato soccorso a 757 persone, 28 in più rispetto all’anno scorso. La maggior parte dei trattamenti è stata effettuata per tagli ed escoriazioni, problemi circolatori dovuti al caldo e intossicazioni. Una persona è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

In tarda serata sono stati denunciati due reati sessuali. Sono in corso accertamenti al riguardo. Molti partecipanti sono stati derubati di gioielli o altri oggetti. Le forze dell’ordine sono riuscite ad arrestare oltre una ventina di ladri.

Dei 48 arrestati, nove sono residenti in Svizzera. Oltre a un centinaio di pillole di ecstasy, la polizia ha trovato 50 grammi di cocaina.

A margine dell’evento, le forze dell’ordine hanno dovuto ripetutamente far uscire bagnanti dall’acqua e interrompere diverse feste illegali sui tetti, durante le quali sono stati impiegati altoparlanti. Alcuni droni hanno sorvolato l’area, ciò che ha portato a denunce.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 9 agosto 2025:

Contenuto esterno