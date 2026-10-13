Strage di Piazza della Loggia: niente arresto per Toffaloni
La Corte d'appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura generale di arrestare Marco Toffaloni, condannato a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974.
Per i giudici non ci sono elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto e attuale di fuga dell’uomo che ha impugnato in Cassazione la condanna.
Toffaloni, che oggi ha 68 anni, ha ottenuto in seguito a un matrimonio la cittadinanza svizzera e da anni vive con un nuovo cognome a Landquart (GR), secondo quanto ha rivelato un anno fa la tv svizzera di lingua italiana RSI.
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Per le autorità elvetiche il reato di strage è prescritto. Per l’Italia invece pur a distanza di 52 anni dal 28 maggio 1974, l’allora minorenne Toffaloni – il giovane neofascista veronese aveva 16 anni – può essere processato.
All’epoca militante di Ordine Nuovo, sarebbe stato lui a piazzare una bomba durante un comizio sindacale in Piazza della Loggia a Brescia. L’esplosione tra la folla fece 8 morti.
In Svizzera prima dell’inchiesta
Secondo la Corte, “Toffaloni si è trasferito in Svizzera e ha acquisito la cittadinanza svizzera ben prima che fosse ipotizzabile un suo coinvolgimento” nell’inchiesta sulla strage. Anche la cancellazione dall’anagrafe italiana, risalente al 2000, non sarebbe collegata alle accuse.
Quanto alla mancata partecipazione al processo, i giudici parlano di “una legittima scelta processuale” che non indica “in modo automatico ed inequivoco la volontà di sottrarsi all’esito del giudizio”.
Il procuratore generale Guido Rispoli ha depositato questa mattina ricorso al tribunale del Riesame, insistendo sulla necessità dell’arresto.
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