Storico patto tra Washington e Teheran, la firma a Ginevra

Finisce la guerra in Medio Oriente. Keystone-SDA

Confermato da Donald Trump e dal governo iraniano, un accordo per terminare il conflitto in Medio Oriente è stato raggiunto e sarà siglato a Ginevra, portando al crollo del prezzo del petrolio e all'avvio di nuovi colloqui.

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Keystone-ATS

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine immediatamente alla guerra in Medio Oriente su tutti i fronti, Libano compreso, ha annunciato lunedì il mediatore pakistano. Una cerimonia di firma si terrà venerdì a Ginevra.

“L’accordo con la Repubblica islamica dell’Iran è ora finalizzato”, ha confermato pochi minuti dopo il presidente statunitense Donald Trump sul suo social network Truth.

“Autorizzo pienamente la riapertura dello stretto di Ormuz senza diritti di passaggio e, parallelamente, la revoca immediata del blocco navale statunitense. Navi di tutto il mondo, accendete i motori. Che il petrolio scorra a fiumi!”, ha dichiarato con soddisfazione, aggiungendo che questa apertura avverrà “subito dopo la firma dell’accordo venerdì per consentire lo sminamento”.

L’annuncio ha innescato un crollo immediato dei prezzi del petrolio, che erano balzati dall’inizio della guerra il 28 febbraio e dal blocco dello strategico stretto di Ormuz, attraverso il quale in tempi normali transitava un quinto del commercio mondiale d’idrocarburi.

Colloqui entro 60 giorni

Il documento su cui Washington e Teheran si sono accordate non è stato immediatamente reso pubblico.

Il protocollo d’intesa con gli Stati Uniti prevede “la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari sui diversi fronti, compreso il Libano”, ha dichiarato da parte sua alla televisione di Stato il viceministro iraniano degli affari esteri, Kazem Gharibabadi.

“I negoziati inizieranno entro un termine di 60 giorni per raggiungere un’intesa definitiva”, ha precisato, elencando quattro temi per le future discussioni: la revoca delle sanzioni contro l’Iran, la questione nucleare, la “ricostruzione” e lo “sviluppo economico” del Paese, nonché “l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio” degli impegni assunti.

L’agenzia di stampa iraniana Mehr ha inoltre riferito di un testo, non confermato ufficialmente, secondo cui l’accordo prevede “lo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati durante il periodo di negoziazione di 60 giorni”, di cui la metà prima dell’inizio dei colloqui.

Una cerimonia per la firma dell’accordo si terrà il 19 giugno a Ginevra, ha indicato il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, mediatore chiave nella guerra in Medio Oriente. Il vicepresidente statunitense JD Vance ha fatto sapere che intende partecipare e che la presenza di Donald Trump è “possibile”.

Un “passo cruciale” per l’ONU

Il segretario generale dell’ONU António Guterres ha accolto con favore l’intesa, definendola “un passo cruciale verso una soluzione pacifica del conflitto”.

L’Iran ha “imposto la sua volontà divina e d’acciaio ai nemici americani e sionisti umiliati. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi”, si è rallegrato da parte sua lo stato maggiore iraniano in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato.

Poco prima dell’annuncio dell’intesa, la massima istanza di sicurezza iraniana, il Consiglio supremo di sicurezza nazionale, aveva tuttavia avvertito sul social network X di una risposta “imminente” a un raid israeliano che domenica ha causato tre morti nella periferia sud di Beirut, roccaforte degli Hezbollah filo-iraniani.

Donald Trump aveva dichiarato in precedenza su Truth Social che l’attacco israeliano “non avrebbe dovuto aver luogo, soprattutto in questo giorno particolare”, domenica, giorno del suo 80° compleanno. “Ero furioso”, ha poi confidato al media Axios, affermando di aver rimproverato il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu: “Non ha un briciolo di buonsenso. Gliel’ho fatto sapere”.

G7 a Evian

Israele, che teme un compromesso che non soddisfi le sue esigenze riguardo al suo nemico giurato iraniano, ha indicato di aver risposto ad attacchi di droni di Hezbollah contro il proprio territorio.

Sotto pressione nel suo Paese per uscire da un conflitto impopolare che ha anche scosso l’economia mondiale, Donald Trump deve incontrare questa settimana i leader delle altre grandi potenze al vertice del G7 a Evian, in Francia.

“L’obiettivo sarà valutare le conseguenze di questo patto, il sostegno al Libano, la riapertura duratura di Ormuz e, ovviamente, la conclusione di un’intesa sul nucleare e sul programma balistico in Iran”, ha dichiarato dopo l’annuncio il presidente francese Emmanuel Macron.

In un comunicato congiunto, Regno Unito, Francia, Germania e Italia si sono detti “disposti a revocare le sanzioni pertinenti in risposta a misure chiare e verificabili da parte dell’Iran riguardo al suo programma nucleare”.

Scatenata il 28 febbraio da attacchi americano-israeliani, la guerra ha infiammato il Medio Oriente e causato migliaia di morti, principalmente in Iran e in Libano.

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