Stoccare CO2 nel beton: c’è potenziale, ma ci vogliono 100 anni

Keystone / Gaetan Bally

Ogni anno potrebbero essere immagazzinati nel calcestruzzo da cinque a dieci miliardi di tonnellate di carbonio, stando a un nuovo studio svizzero.

2 minuti

Keystone-ATS

Secondo il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa), questa quantità sarebbe sufficiente a stoccare in modo permanente nel giro di 100 anni l’eccesso di CO 2 attualmente presente nell’atmosfera. Per ridurre la concentrazione di CO 2 al livello fissato come obiettivo del 1988, si stima infatti che bisognerà rimuovere dall’atmosfera 400 miliardi di tonnellate di carbonio, scrive lunedì l’Empa in una notaCollegamento esterno.

I 400 miliardi di tonnellate di carbonio in eccesso potrebbero quindi essere immagazzinati in materiali da costruzione come il cemento entro la metà del prossimo secolo, come mostrano i risultati pubblicati sulla rivista Resources, Conservation and Recycling.Collegamento esterno

Servirà molta energia rinnovabile

Per lo studio, i ricercatori e le ricercatrici hanno confrontato la massa dei materiali da costruzione utilizzati in tutto il mondo, come cemento, asfalto e plastica, con la quantità di carbonio che deve essere rimossa dall’atmosfera. Considerato che il processo proposto dai ricercatori è molto dispendioso dal punto di vista energetico, le previsioni partono dal presupposto che dopo il 2050 sarà disponibile una quantità sufficiente di energia rinnovabile per rimuovere il CO 2 dall’atmosfera.

Lo studio fa parte dell’iniziativa di ricerca “Mining the Atmosphere” (Estrazione dall’atmosfera). Secondo l’Empa, l’obiettivo è creare un modello economico globale completamente nuovo e un nuovo settore industriale che utilizzi il CO 2 come materia prima del futuro.

Il procedimento prevede che l’anidride carbonica venga in un primo tempo convertita in materie prime come il metano o il metanolo. Queste vengono poi ulteriormente lavorate per sostituire i materiali da costruzione e i prodotti convenzionali che attualmente sono realizzati con petrolio o gas naturale.