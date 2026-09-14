La SSR precisa le misure di risparmio per il 2027, cancellati diversi posti dirigenziali

SSR precisa misure risparmio 2027, cancella posti dirigenziali Keystone-SDA

Per far fronte a un piano di risparmio da 80 milioni di franchi nel 2027, la SSR ha annunciato un taglio di oltre il 20% delle posizioni dirigenziali, cercando di salvaguardare il più possibile l'offerta dei programmi.

Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

Nell’ambito del suo progetto di trasformazione, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) ha precisato le misure di economia per il 2027. Intende risparmiare 80 milioni di franchi nel prossimo anno.

Tra le altre cose, verrà eliminato oltre il 20% delle posizioni dirigenziali ai livelli più alti. Le disposizioni dovrebbero incidere il meno possibile sull’offerta di programmi.

Le misure fanno parte del progetto di trasformazione a livello aziendale “Enavant”, ha comunicato lunedì la SSR. L’azienda mediatica intende riorganizzarsi per diventare più digitale ed efficiente. Entro il 2029, la SSR dovrà risparmiare complessivamente circa 270 milioni di franchi, anche a causa della riduzione del canone radiotelevisivo decisa dal Consiglio federale.

Circa il 95% dei tagli previsti per il prossimo anno riguarderà le strutture, i processi e i metodi di produzione, scrive la SSR.

L’obiettivo è quello di tutelare al meglio la programmazione nell’interesse del pubblico. Tuttavia, i cambiamenti nell’offerta programmatica sono inevitabili. Ove possibile, “le economie saranno realizzate all’interno dei format esistenti, o grazie a una maggiore collaborazione tra le regioni linguistiche”, al fine di evitare la soppressione di intere trasmissioni, viene indicato.

Allo stesso tempo, la SSR prosegue nell’attuazione del nuovo modello organizzativo. Affinché “ogni franco proveniente dal canone radiotelevisivo sia reinvestito per quanto possibile nei programmi”, la SSR ridurrà più del 20% delle posizioni dirigenziali, spiega Susanne Wille, direttrice generale dell’azienda citata in una nota.

Questa misura ha lo scopo di porre le condizioni necessarie per proseguire la trasformazione aziendale. Una parte delle soppressione dei posti avverrà tramite la naturale fluttuazione del personale e i pensionamenti. Verrà applicato il piano sociale della SSR.

Gli effetti concreti sulla programmazione e sui collaboratori nelle singole regioni del Paese saranno comunicati nei prossimi giorni. Le ulteriori misure di risparmio per gli anni 2028 e 2029 saranno definite più tardi.

Articoli più popolari