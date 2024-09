La RTS taglierà 55 posti nel 2025

La RTS è l'antenna in lingua francese del servizio pubblico elvetico SRG SSR. Keystone-SDA

Il continuo aumento dei prezzi e le entrate commerciali in ribasso obbligano il servizio pubblico a risparmiare 50 milioni di franchi nel 2025. In tale contesto l'antenna francofona ha annunciato oggi economie per 10 milioni e la soppressione di 55 posti di lavoro.

Keystone-ATS

“Faremo tutto per limitare l’impatto sul personale e cercheremo di sfruttare il più possibile le fluttuazioni naturali”, ha detto il direttore della RTS Pascal Crittin, citato in un comunicato odierno. Il numero di licenziamenti veri e propri dovrebbe essere inferiore a 30 su un totale di 1’800 persone.

Secondo quanto viene annunciato, il sindacato ha accettato la proposta della direzione di avviare una consultazione con il personale sul piano di risparmi.

Fra le misure studiate per le economie, si trova la semplificazione e l’ottimizzazione della produzione, la razionalizzazione dei palinsesti estivi delle radio e l’eliminazione di alcuni programmi sportivi (ad esempio prima o dopo gli eventi) e di programmi non prioritari.

Non gli ultimi risparmi

I risparmi vanno ad aggiungersi a quelli già realizzati negli scorsi anni, a partire dal 2016. “Purtroppo non saranno gli ultimi”, sottolinea la stessa RTS nella nota. Nel 2026, sempre per le stesse ragioni, un nuovo programma in questo senso dovrà essere portato avanti.

In seguito, a partire dal 2027, bisognerà far fronte all’abbassamento progressivo del canone proposto dal Consiglio federale. Futuri risparmi, spiega la RTS, verranno annunciati a tempo debito.