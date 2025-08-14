SSR, da novembre pubblicità anche in modalità “replay”

Altri sviluppi Qui Svizzera Firme false, la Cancelleria federale elabora un codice di condotta Questo contenuto è stato pubblicato al La Cancelleria federale vuole mettere un freno agli scandali legati alle firme false per iniziative e referendum. Dopo quattro tavole rotonde, ha preparato un codice di condotta - giuridicamente non vincolante - destinato alle società che raccolgono firme a pagamento. Di più Firme false, la Cancelleria federale elabora un codice di condotta

Altri sviluppi Qui Svizzera Identificato il bambino responsabile dell’incidente mortale in piscina nel canton Neuchâtel Questo contenuto è stato pubblicato al È stato identificato il ragazzino che, tuffandosi dal trampolino di cinque metri, è caduto addosso a un 67enne, uccidendolo, alla piscina Les Mélèzes a La Chaux-de-Fonds (NE). Si tratta di un cittadino svizzero di otto anni. Di più Identificato il bambino responsabile dell’incidente mortale in piscina nel canton Neuchâtel

Altri sviluppi Qui Svizzera Si apre in Ticino il processo a un sacerdote accusato di abusi sessuali Questo contenuto è stato pubblicato al È iniziato giovedì il processo contro un sacerdote 56enne, ex cappellano del collegio Papio di Ascona, arrestato un anno fa con l’accusa di abusi sessuali su minori. Di più Si apre in Ticino il processo a un sacerdote accusato di abusi sessuali

Altri sviluppi Qui Svizzera Blatten riparte con hotel provvisorio e nuovi alloggi Questo contenuto è stato pubblicato al La Lötschental punta a un hotel provvisorio per Natale e a nuovi alloggi sociali per chi ha perso tutto, mentre Blatten prevede un ritorno graduale alla normalità entro il 2029 dopo la frana che ha dimezzato la capacità turistica della valle. Di più Blatten riparte con hotel provvisorio e nuovi alloggi

Altri sviluppi Qui Svizzera La popolazione svizzera utilizza regolarmente più di una lingua Questo contenuto è stato pubblicato al Quasi i due terzi della popolazione svizzera utilizza regolarmente più lingue. Lo indica uno studio pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel quale si precisa che l'inglese occupa una posizione di rilievo. Di più La popolazione svizzera utilizza regolarmente più di una lingua

Altri sviluppi Qui Svizzera Via libera del Governo grigionese al centro d’accoglienza per tossicodipendenti Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo grigionese ha approvato la realizzazione del nuovo servizio di contatto e di accoglienza per tossicodipendenti a Coira. Il centro sarà gestito insieme al locale per il consumo controllato di droga previsto nel quartiere Welschdörfli. Di più Via libera del Governo grigionese al centro d’accoglienza per tossicodipendenti

Altri sviluppi Qui Svizzera Per il Governo elvetico la realizzazione di nuove centrali nucleari dovrà essere possibile Questo contenuto è stato pubblicato al Nonostante le aspre critiche da Centro e sinistra, in futuro dovrebbe essere possibile realizzare nuove centrali nucleari. Lo sottolinea il Consiglio federale che mercoledì ha adottato il messaggio concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa "Stop al blackout". Di più Per il Governo elvetico la realizzazione di nuove centrali nucleari dovrà essere possibile

Altri sviluppi Qui Svizzera Gli F-35 costeranno di più rispetto al prezzo inizialmente accordato Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo la scoppola dei dazi, la Svizzera deve ingoiare un altro rospo: gli F-35 acquistati dagli Stati Uniti costeranno di più, giacché Washington non è disposta a concedere alla Svizzera il prezzo fisso che Berna pensava di aver negoziato con la controparte. Di più Gli F-35 costeranno di più rispetto al prezzo inizialmente accordato

Altri sviluppi Qui Svizzera Lufthansa pensa a una mega-commessa a Boeing attraverso la Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il gruppo tedesco Lufthansa sta valutando l'acquisto di nuovi aerei Boeing negli Stati Uniti attraverso la Svizzera, una misura che potrebbe ridurre il deficit commerciale americano verso la Confederazione. Di più Lufthansa pensa a una mega-commessa a Boeing attraverso la Svizzera