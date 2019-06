Richiede un grande sforzo organizzativo, non solo dal punto di vista finanziario (l'edizione di Aarau è costata 20 milioni di franchi, coperti per un terzo da sponsor e partner): alla Festa federale di ginnastica ci sono più atleti che alle Olimpiadi.

In 67'000 alla Festa federale di ginnastica 22 giugno 2019 - 17:10 È in corso fino a domenica ad Aarau la Festa federale di ginnastica (FFG), che dal 1832 riunisce periodicamente società sportive di tutta la Svizzera. La kermesse, cui partecipano 67'000 atleti di oltre 2300 società, ha vissuto sabato uno dei momenti clou: una parata con circa 4500 ginnasti ha attraversato il centro storico della città. Il capoluogo del canton Argovia ha così attirato diverse migliaia di spettatori. Il colorato corteo, che dopo essere sfilato davanti alla sede del governo cantonale ha raggiunto l'area della Festa, è stato guidato da un'automobile d'epoca con a bordo il presidente della Confederazione, Ueli Maurer. La FFG, il più grande avvenimento sportivo all'aperto del Paese, è giunta alla 76ma edizione e si tiene attualmente ogni sei anni. Da giovedì 13 giugno vi hanno preso parte circa 67'000 atleti affiliati a 2371 società, il 15% in più della FFG del 2013 a Bienne/Macolin. I visitatori, secondo le previsioni degli organizzatori, saranno in totale oltre 150'000. La manifestazione contempla 108 discipline e riunisce società sportive di tutte le regioni linguistiche, che oltre a prodursi nella ginnastica d'élite affrontano varie prove di agilità e velocità [video sotto]. Richiede un grande sforzo organizzativo, non solo dal punto di vista finanziario (l'edizione di Aarau è costata 20 milioni di franchi, coperti per un terzo da sponsor e partner): alla Festa federale di ginnastica ci sono più atleti che alle Olimpiadi. "Alla festa nazionale si vede uno spaccato di cosa si fa nelle società di ginnastica, quindi è la manifestazione sportiva più variata che ci sia", spiega il responsabile organizzativo Stefan Riner. Per la riuscita di queste due settimane di Festa dell'associazionismo svizzero, Riner lavora a tempo pieno da quattro anni.