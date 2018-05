Il dibattito si preannuncia acceso. Nel 2017 il "salotto" di Zurigo è stato occupato per 149 giorni da diverse manifestazioni come il festival del cinema, la street parade o il mercatino di Natale.

Zurigo, quanti eventi in piazza sono troppi? 25 maggio 2018 - 16:16 Meglio una piazza occupata da mercatini e festival, oppure una piazza "vuota", a disposizione dei cittadini per rilassarsi? Il dibattito è stato lanciato a Zurigo dove la popolazione sarà presto chiamata alle urne per esprimersi sull'utilizzo della famosa Sechseläutenplatz. "Vogliamo che la gente sia libera di decidere cosa fare in pazza: stare seduti, camminare, giocare, cantare. Ci vuole spazio libero e vuoto affinché la vita cittadina possa svilupparsi". È quanto ritiene lo zurighese Samuel Hug, fra i promotori dell'iniziativa che ha lo scopo di "liberare" la Sechseläutenplatz, davanti al teatro dell'opera della città. Attualmente c'è la possibilità di utilizzare la piazza per degli eventi durante 185 giorni ogni anno. Troppi, secondo gli iniziativisti che propongono di abbassare questo limite a 65 giorni. Il dibattito si preannuncia acceso. Nel 2017 il "salotto" di Zurigo è stato occupato per 149 giorni da diverse manifestazioni come il festival del cinema, la street parade o il mercatino di Natale. Sono eventi che, secondo i contrari all'iniziativa, rappresentano un arricchimento culturale ed economico che fa bene alla città. Il limite attuale, secondo Rudolf Andres, presidente dell'associazione di quartiere, rappresenta già un giusto equilibrio. A decidere, in ogni caso, sarà la popolazione, che si esprimerà sull'iniziativa il prossimo 10 giugno.