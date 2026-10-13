Spari in Francia, arrestato un uomo a Ginevra

Spari in Francia, uomo arrestato a Ginevra Keystone-SDA

Un uomo di 20 anni è stato fermato domenica pomeriggio nel centro di Ginevra in possesso di un fucile d'assalto.

Condividi

1 minuto

Keystone-ATS

Il giovane è sospettato di essere l’autore di diversi colpi sparati precedentemente nella vicina Francia – ad Annemasse, Gaillard e Ville-la-Grand – senza provocare feriti.

L’arresto è avvenuto poco prima delle 16.30 sul quai Général-Guisan, L’uomo circolava in moto, ha comunicato oggi il Ministero pubblico ginevrino, confermando informazioni della Tribune de Genève.

La polizia ginevrina era stata avvertita dalle autorità francesi dell’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco e della fuga in Svizzera del presunto autore. Il dispositivo di intercettazione messo in atto immediatamente dopo ha permesso l’arresto del sospettato.

Articoli più popolari