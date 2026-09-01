Sparatoria in canton Argovia, l’organizzatore del rave difende il suo piano di sicurezza

Sparatoria ad Aarau: organizzatore difende suo piano di sicurezza Keystone-SDA

Sostenendo che la responsabilità di impedire attacchi armati esterni spetta alla polizia, l'organizzatore del rave funestato da una sparatoria ad Aarau chiede ai politici di agire per aumentare la sicurezza dei grandi eventi.

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Keystone-ATS

Olivier Grein, l’organizzatore del rave party ad Aarau, funestato da una sparatoria mortale nel fine settimana, difende sulla stampa il dispositivo di sicurezza. I responsabili politici hanno l’obbligo di agire, sostiene il direttore di Urban Agency Events.

“Solo un massiccio dispiegamento di forze di polizia permette di impedire un attacco armato contro una folla numerosa”, dichiara Grein sulla Neue Zürcher Zeitung.

“Se un attacco del genere proviene dall’esterno, non vedo cosa possiamo fare”, aggiunge, ricordando che l’organizzatore è responsabile della sicurezza all’interno del sito, mentre la polizia si occupa delle zone circostanti. “In futuro, la polizia sarà probabilmente più presente durante i grandi eventi, come già avviene in molti Paesi”, prosegue.

Il peggio è stato evitato

Ma tutto dipenderà dalla reazione dei responsabili politici, sottolinea Grein, poiché la questione riguarda tutti i tipi di eventi, dal torneo amatoriale al concerto in uno stadio. “Oggi ho l’impressione che la protezione dei dati e della privacy abbia la precedenza sulla prevenzione dei reati”.

Il direttore di Urban Agency Events elogia il lavoro degli addetti alla sicurezza presenti durante la sparatoria, che hanno permesso di evitare il peggio. “Mentre gli spari continuavano a risuonare, hanno forzato le uscite di emergenza affinché le persone potessero fuggire in tutte le direzioni”. Il responsabile della festa ha messo al sicuro un ferito e gli ha prestato i primi soccorsi, sottolinea ancora Grein.

La sparatoria è avvenuta nella notte tra sabato e domenica ad Aarau durante un rave party organizzato da Urban Agency Events. Una ventiduenne italiana è rimasta uccisa e cinque persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Ieri la polizia cantonale ha annunciato l’arresto di un sospettato, uno svizzero di 43 anni. I suoi moventi non sono ancora noti.

Gli ultimi aggiornamenti nel servizio del TG 20.00 della RSI del 31 agosto 2026:

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