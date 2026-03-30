Sono tornate le clonne al San Gottardo

Sono iniziati gli ingorghi del Gottardo Keystone-SDA

Il consueto esodo del fine settimana che precede la Pasqua ha nuovamente causato lunghe code di auto al tunnel del San Gottardo, con attese fino a quasi due ore per gli automobilisti in viaggio verso sud.

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Keystone-ATS

Il traffico da nord a sud del fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle è stato una assaggio di quelloc he arriverà il prossimo week-end pasquale. Dopo un venerdì già intenso, sabato le persone alla guida si sono nuovamente trovate bloccate sull’autostrada A2 davanti al portale nord del Gottardo. La coda di veicoli ha raggiunto i 12 km nel primo pomeriggio, prima di ridursi leggermente, secondo il Touring Club Svizzero (TCS). Una settimana prima di Pasqua, chi era in viaggio verso sud ha così dovuto attendere fino a un’ora e cinquanta minuti tra Erstfeld e Göschenen, nel canton Uri.

L’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha messo in guardia questa settimana contro lunghe attese in vista delle vacanze di Pasqua. Traffico sostenuto potrebbe formarsi anche sulle autostrade dell’Altopiano e sulle vie d’accesso alle più apprezzate mete escursionistiche.

Sul fronte ferroviario, le FFS potenziano la loro offerta in vista del forte afflusso. Ventisette treni e oltre 70’000 posti a sedere supplementari dovrebbero decongestionare la circolazione verso sud.

Gli ingorghi pasquali al Gottardo sono un fenomeno ricorrente da anni. Il record risale al 1998: all’epoca, un’ondata di freddo a nord delle Alpi aveva provocato una colonna di 25 chilometri.

Il secondo posto spetta al Venerdì santo del 2022, con un ingorgo di 22 chilometri. Allora si erano dovute attendere ben tre ore e mezza prima di accedere alla galleria.

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