Soldato svizzero ferito in Austria

Altri sviluppi Penuria di uova, interviene il Consiglio federale Questo contenuto è stato pubblicato al Gli allevatori elvetici non riescono più a soddisfare le richieste dei consumatori. Il Consiglio federale ha deciso dunque oggi di incrementare il contingente doganale del 48%, portandolo a 31'000 tonnellate. Di più Penuria di uova, interviene il Consiglio federale

Altri sviluppi La legge che vieta Hamas entrerà in vigore in Svizzera dal 15 maggio Questo contenuto è stato pubblicato al La legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate entrerà in vigore il prossimo 15 maggio. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale. Di più La legge che vieta Hamas entrerà in vigore in Svizzera dal 15 maggio

Altri sviluppi UBS, utile netto in lieve calo nel primo trimestre Questo contenuto è stato pubblicato al La redditività si è ridotta leggermente nel primo trimestre dell'anno. Il presidente della direzione Ermotti si dice soddisfatto della prestazione raggiunta. Di più UBS, utile netto in lieve calo nel primo trimestre

Altri sviluppi Catastrofi, si rischiano danni per 300 miliardi all’anno Questo contenuto è stato pubblicato al In un anno di picco uragani e terremoti potrebbero causare a livello globale perdite assicurate pari o superiori a 300 miliardi di dollari, l'equivalente di 250 miliardi di franchi. Di più Catastrofi, si rischiano danni per 300 miliardi all’anno

Altri sviluppi Incidente sfiorato sul Monte Rosa tra un aereo e degli scialpinisti Questo contenuto è stato pubblicato al Un aereo da turismo immatricolato a Ginevra ha sfiorato alcuni scialpinisti sabato su un ghiacciaio del versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. Di più Incidente sfiorato sul Monte Rosa tra un aereo e degli scialpinisti

Altri sviluppi Blackout su larga scala possibili anche in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Un'interruzione di corrente su larga scala è possibile anche in Svizzera. Questo tipo di blackout non deve necessariamente avere origine in Svizzera, potrebbe anche essere causato da incidenti all'estero. Di più Blackout su larga scala possibili anche in Svizzera

Altri sviluppi Basilea Città resta un “semicantone” per la politica federale Questo contenuto è stato pubblicato al I cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna devono continuare ad avere un solo seggio al Consiglio degli Stati e contare come mezzo cantone nelle votazioni popolari in cui è richiesta la doppia maggioranza. Di più Basilea Città resta un “semicantone” per la politica federale

Altri sviluppi Troppi apparecchi diagnostici in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera ha la più alta densità in Europa di apparecchiature di diagnostica per immagini e il loro utilizzo è in aumento. L'uso di queste apparecchiature non è praticamente regolamentato dalla Legge sull'assicurazione malattia. Di più Troppi apparecchi diagnostici in Svizzera

Altri sviluppi Forte calo del consumo di vino in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Cala il consumo di vino in Svizzera: lo scorso anno è sceso del 7,9%, attestandosi a 218,4 milioni di litri. L'Ufficio federale dell'agricoltura definisce tale tendenza - osservata in tutta Europa - "preoccupante per la viticoltura". Di più Forte calo del consumo di vino in Svizzera