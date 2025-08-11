SolarStratos supera gli 8’000 metri di quota

Raphaël Domjan ha raggiunto gli 8'224 metri di altitudine con SolarStratos, compiendo il volo solare ed elettrico più alto della sua storia, pur senza battere il record mondiale né superare i 10'000 metri come sperato.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS
SolarStratos ha compiuto domenica il volo solare ed elettrico – 4 ore e mezzo di permanenza nell’aria – più alto della sua storia.
Secondo i dati GPS trasmessi dal suo team, Raphaël Domjan è riuscito a raggiungere gli 8’224 metri di altitudine. Il record mondiale (9’235 metri) non è stato tuttavia battuto.
Il velivolo è partito dall’aeroporto di Sion. Raphaël Domjan è riuscito a salire a oltre 8’000 metri con il suo HB-SXA sfruttando le correnti termiche estive, come indicato dall’ufficio comunicazione di SolarStratos.
Raphaël Domjan non ha tuttavia raggiunto il suo obiettivo di diventare il primo pilota a superare i 10 mila metri di altitudine. Il team di SolarStratos dovrà quindi rimettersi al lavoro. Un altro tentativo potrebbe essere effettuato nei prossimi giorni.
Con questo volo a 8’224 metri sul livello del mare – altitudine raggiunta alle 17:25 – il pilota di Neuchâtel ha comunque migliorato di oltre 1’600 metri il suo record precedente, che fino ad allora era di 6’589 metri.
