Soggiorni illegali in Svizzera quasi dimezzati nel 2025

Keystone-SDA

Nel 2025 il numero di soggiorni irregolari in Svizzera si è quasi dimezzato rispetto all'anno precedente, con cittadini turchi, afghani e marocchini che costituiscono le nazionalità più rappresentate.

1 minuto

Keystone-ATS

I soggiorni irregolari in Svizzera sono quasi dimezzati nel 2025: l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha registrato 14’577 entrate illegali, contro le 29’459 di dodici mesi prima.

Le persone di nazionalità turca (1’933), afghana (1’842) e marocchina (1’174) sono le più rappresentate tra i migranti entrati in Svizzera in modo irregolare lo scorso anno, secondo i dati ufficiali comunicati martedì.

Rispetto al 2024, sono diminuiti anche i casi di sospette attività di passatori e le consegne alle autorità straniere, scesi rispettivamente a 182 (contro 280 nel 2024) e a 2449 (4’765).

Nel solo mese di dicembre del 2025 le entrate irregolari in Svizzera sono state 982 rispetto a 1’078 di novembre e a 1’247 del dodicesimo mese del 2024. La maggior parte dei casi è stata nuovamente rilevata in Ticino con un numero inferiore rispetto a novembre (dicembre: 439/novembre: 517).

Tra i migranti entrati in modo irregolare in Svizzera nel mese di dicembre, i cittadini turchi sono stati i più rappresentati.

Articoli più popolari I più discussi