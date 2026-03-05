Record per la targa automobilistica SO 1, venduta per 390’000 franchi

Un record assoluto. Keystone-SDA

Con un'offerta finale di 390'000 franchi, la targa automobilistica SO 1 ha stabilito un nuovo primato svizzero durante un'asta online, fruttando una somma record al Canton e di Soletta dopo un precedente tentativo annullato per offerte fittizie.

1 minuto

Keystone-ATS

L’asta in rete per la targa automobilistica SO 1 ha fruttato al Cantone di Soletta 390’000 franchi, somma da primato in Svizzera per un oggetto di questo tipo. Il record precedente, per la targa ZH 24, era di 299’000 franchi e risaliva al 2024.

L’asta solettese, con un prezzo di partenza di 10’000 franchi, è durata una settimana e si è conclusa mercoledì sera. Sono state fatte 29 offerte. Il tempo a disposizione per presentarle è stato prolungato più volte di pochi minuti, poiché poco prima della chiusura prevista alle 17.00 ne sono state presentate altre.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Cinque fatti sorprendenti sulle targhe svizzere Questo contenuto è stato pubblicato al Le targhe d’identificazione delle nostre automobili possono riservare molte sorprese a un occhio attento. Soprattutto in Svizzera, dove a differenza dell’Italia le targhe non sono legate al veicolo. Di più Cinque fatti sorprendenti sulle targhe svizzere

La vendita di giovedì ha una storia alle spalle: durante una prima asta, tenutasi in dicembre, sono state presentate offerte abusive superiori al milione di franchi da acquirenti con nomi di fantasia. Le autorità avevano bloccato l’operazione, che giovedì è invece andata a buon fine.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative