Venduti all’asta i cavalli della “fattoria degli orrori”

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

A seguito di un grave episodio di maltrattamento in una fattoria di Ramiswil (canton Soletta), una trentina di cavalli sequestrati sono stati messi all'asta dal servizio veterinario dell'esercito, mentre i circa 120 cani trovati sul posto sono stati soppressi a causa del loro stato di salute.

1 minuto

Keystone-ATS

Una trentina di cavalli provenienti dalla fattoria di Ramiswil (SO), sgomberata due settimane fa per un grave episodio di maltrattamento degli animali, sono in vendita all’asta da mercoledì mattina.

Dopo il sequestro, gli equini sono stati affidati alle cure del Centro di competenza del servizio veterinario e degli animali dell’esercito, che organizza la vendita alla propria sede alla piazza d’armi Sand-Schönbühl, pochi chilometri a nord di Berna.

Otto dei 43 cavalli sequestrati non vengono messi all’asta poiché le loro condizioni di salute non lo consentono oppure perché provengono da uno speciale programma di allevamento, finalizzato alla conservazione della razza.

Oltre ai cavalli, lo scorso 9 novembre le autorità hanno sequestrato anche due capre e circa 120 cani. Questi ultimi sono tutti stati soppressi a causa del loro desolante stato di salute.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative