La centrale nucleare di Gösgen torna in rete dopo la revisione annuale

L'impianto di Gösgen torna a produrre energia. Keystone-SDA

Sono terminate le operazioni di manutenzione a Gösgen, che dopo una sosta di quattro settimane e l'esito positivo di importanti test tecnici, è stata ricollegata alla rete elettrica svizzera.

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Keystone-ATS

La centrale nucleare di Gösgen (canton Soletta) è stata ricollegata alla rete sabato a mezzogiorno, al termine della revisione annuale. L’impianto è rimasto fermo per 28 giorni. Tra i punti chiave della revisione di quest’anno, per quanto riguarda la parte nucleare, figurava la prova di pressione del circuito del reattore, ha comunicato oggi la società Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG), che gestisce la centrale.

Una delle tre turbine a bassa pressione è poi stata sottoposta a un controllo approfondito. Tutte le analisi hanno evidenziato uno stato impeccabile dei componenti, si legge nel comunicato. Nel corso della revisione, circa 1’000 specialisti esterni provenienti da oltre 180 aziende svizzere e straniere hanno affiancato il personale della KKG.

La centrale tornerà come abitualmente in funzione in maniera graduale, fino a raggiungere la piena potenza di 1’060 megawatt.

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