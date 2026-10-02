Smantellata una rete internazionale di hacker

Smantellata rete internazionale di hacker Keystone-SDA

Un'operazione di polizia internazionale, con la partecipazione svizzera, ha smantellato l'infrastruttura del gruppo ransomware "KillSec", portando ad arresti e al recupero di un'enorme quantità di dati rubati.

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Keystone-ATS

L’infrastruttura informatica del gruppo “KillSec”, responsabile di attacchi con ransomware, è stata smantellata grazie a una vasta operazione di polizia internazionale.

Coinvolti anche il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e l’Ufficio federale di polizia (fedpol). Tre persone sono state arrestate e cinque server, usati per archiviare i dati delle vittime, sono stati sequestrati.

L’operazione si è svolta mercoledì, scrivono in una nota congiunta le autorità svizzere. In totale sono state effettuate otto perquisizioni in Spagna, Grecia, Regno Unito e Romania, che hanno permesso di recuperare 110 terabyte di dati rubati.

Il coinvolgimento elvetico deriva da un procedimento penale avviato dalla procura federale contro ignoti nel luglio 2025. Esso riguarda attacchi ransomware perpetrati dal gruppo “KillSec” (“KillSecurity”) ai danni di diverse aziende svizzere tra ottobre 2023 e giugno 2025.

Come altri gruppi simili, “KillSec” pratica un tipo di attacco definito “doppia estorsione”, viene specificato nel comunicato. In altre parole, dopo aver crittografato i server della società vittima, se questa si rifiuta di pagare il riscatto – ad esempio perché ha effettuato il backup dei dati prima che venissero sottratti – gli autori minacciano di pubblicare tali informazioni sul darknet.

L’MPC e fedpol hanno partecipato alle indagini condotte a livello internazionale, coordinate da Europol ed Eurojust, insieme ad altri sette Paesi. Il procedimento in Svizzera è tuttora in corso. I reati ipotizzati sono quelli di sottrazione di dati, accesso abusivo a un sistema informatico, danneggiamento di dati ed estorsione.

Gli attacchi di tipo ransomware consistono nell’intrufolarsi indebitamente nel sistema informatico della vittima, nel copiare ed estrarre i dati di interesse, quindi nel crittografare i server prima di esigere un riscatto in cambio della chiave di decrittazione. Il pagamento è spesso richiesto in criptovaluta.

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