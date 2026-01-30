SMA, un verdetto cambia tutto in India: crolla il prezzo del farmaco Roche
Una sentenza dell'Alta Corte di Delhi ha reso accessibile in India la cura per l'atrofia muscolare spinale, autorizzando la produzione di un generico del costoso farmaco finora protetto da brevetto della Roche.
In India l’accesso alle cure per le malattie rare potrebbe cambiare radicalmente. Una recente decisione dell’Alta corte di New Delhi ha stabilito che i produttori locali possono commercializzare versioni generiche di un medicinale contro l’atrofia muscolare spinale (SMA), finora protetto da brevetto e venduto dalla svizzera Roche. Una svolta che apre la porta a trattamenti molto più accessibili per migliaia di pazienti.
Evrysdi, questo il nome commerciale della molecola sviluppata da Roche (risdiplam), favorisce la produzione di una proteina essenziale per il movimento, assente nei malati di SMA.
In India il farmaco originale costa circa 15’000 franchi al mese: una cifra proibitiva per la quasi totalità dei pazienti. Ma la sentenza del tribunale ha autorizzato la produzione e la vendita del generico sviluppato dall’azienda indiana Natco, proposto a circa 300 franchi mensili.
“Questo verdetto significa che il medicinale sarà disponibile a un costo molto inferiore rispetto a quello richiesto da Roche allo Stato indiano e ai pazienti”, spiega l’avvocata Leena Menghaney, che segue il caso a New Delhi.
Secondo le stime, nel Paese nascono ogni anno oltre 3’000 bambine e bambini affetti da SMA, ma il numero reale è probabilmente più alto a causa delle molte diagnosi mancate. Il Governo contribuisce con un sostegno economico una tantum di 50’000 franchi per paziente, insufficiente però a garantire una terapia continuativa. Entrare nei programmi di aiuto per le malattie rare rimane inoltre estremamente difficile, anche per la mancanza di fondi.
