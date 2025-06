Skyguide riduce la capacità di avvicinamento all’aeroporto di Ginevra

Altri sviluppi

Morto Florian Willet, accompagnò una donna a morire nella capsula Sarco

Florian Willet, co-presidente dell'organizzazione per l'assistenza al suicidio The Last Resort, è morto lo scorso 5 maggio in Germania.

