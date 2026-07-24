SIX, risultati in forte crescita nel primo semestre

Il gruppo finanziario zurighese gestisce anche la Borsa svizzera. Keystone-SDA

Semestre in crescita per SIX: il gruppo finanziario che gestisce anche la Borsa di Zurigo ha fatturato 893 milioni di franchi, ossia il 9% in più rispetto ai primi sei mesi del 2025.

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Keystone-ATS

SIX, gruppo finanziario zurighese che fra l’altro gestisce la borsa svizzera, ha archiviato i primi sei mesi del 2026 con risultati in forte crescita.

Sono stati trainati da un’elevata volatilità dei mercati e dalla definitiva uscita dal contenzioso legato alla partecipazione in Worldline, società francese specializzata nei servizi di pagamento elettronico da tempo in difficoltà.

Stando alle indicazioni odierne l’impresa ha realizzato un fatturato di 893 milioni di franchi, il 9% in più dello stesso periodo del 2025 (+10% a tassi di cambio costanti). Il risultato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è aumentato quasi della metà a 348 milioni, mentre i profitti netti si sono quadruplicati, salendo a 192 milioni.

“Questo risultato riflette sia il contesto di mercato favorevole, sia la solidità, la resilienza e la diversificazione del nostro modello di affari”, commenta il responsabile delle finanze Markus Habbel, citato in un comunicato. “La nostra solida performance finanziaria non solo crea valore per i nostri azionisti, ma ci consente anche di reinvestire nei nostri settori di attività principali e di cogliere interessanti opportunità di crescita in servizi correlati”, aggiunge il manager entrato in carica a inizio giugno.

La società SIX è nata all’inizio del 2008 dalla fusione fra SWX Group, Telekurs Group e SIS Group. È specialista nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture per le borse svizzere e spagnole, nei servizi bancari e nell’informazione finanziaria. Inizialmente nota come Swiss Financial Market Services, ha assunto poi il nuovo nome di SIX, una sigla che si rifà all’espressione Swiss Infrastructure and Exchange. È di proprietà dei suoi stessi utenti, circa 120 banche elvetiche (UBS ha la quota più alta: oltre il 34%), ed è presente in 19 paesi con oltre 4300 dipendenti.

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