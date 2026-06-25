Aiuti svizzeri per il Venezuela colpito dal sisma

Per ora non si contano vittime svizzere. Keystone-SDA

In risposta al devastante terremoto in Venezuela, la Svizzera ha attivato la Catena di salvataggio inviando una squadra specializzata di 80 persone per cercare le vittime, mentre il presidente elvetico Guy Parmelin ha espresso solidarietà e l'ambasciata, pur restando operativa, è stata chiusa per sicurezza.

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Keystone-ATS

La Confederazione ha mobilitato la Catena svizzera di salvataggio per far fronte alla situazione in Venezuela, colpito da un potente terremoto nella notte che ha fatto, secondo i primi bilanci, decine di morti. Una squadra di 80 soccorritori e soccorritrici, otto cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature saranno dispiegati nella nazione sudamericana.

La missione del team è quella di “cercare, estrarre e soccorrere le vittime sepolte sotto le macerie”, ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Keystone-ATS. Con lo spazio aereo venezuelano chiuso alla maggior parte delle compagnie europee, sono in corso i preparativi per organizzare un volo di trasporto il prima possibile.

Secondo i servizi di Ignazio Cassis, al momento non sono state segnalate vittime di nazionalità svizzera, ma le verifiche del caso sono in corso. Cinque viaggiatori con passaporto elvetico si sono annunciati sull’app Travel Admin, mentre le persone iscritte nel registro degli svizzeri all’estero sono circa 1’000.

Gli ultimi aggiornamenti nel TG 12.30 della RSI del 25 giugno 2026:

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Per quanto riguarda la rappresentanza diplomatica sul posto, il personale dell’ambasciata svizzera è sano e salvo. Essa resterà operativa, ma sarà chiusa oggi, giovedì, per ragioni di sicurezza. Ai connazionali che si trovano nel Paese viene consigliato di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Durante la tradizionale gita del Consiglio federale, che si tiene giovedì e venerdì nel canton Vaud, il presidente della Confederazione si è detto colpito da quanto accaduto in Venezuela, esprimendo “la solidarietà della Svizzera a questo Paese ferito”. Berna è pronta a fornire aiuto, qualora ne venisse fatta richiesta, aveva in precedenza scritto in un posto su X.

Contenuto esterno #VenezuelaCollegamento esterno | #SwitzerlandCollegamento esterno stands with 🇻🇪 following the devastating earthquakes.



Our thoughts are with the victims, their families and all those affected. We extend our sincere condolences and wish the injured a swift recovery.



🇨🇭 stands ready to assist if requested. — Guy Parmelin (@ParmelinG) June 25, 2026 Collegamento esterno

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