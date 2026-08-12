La Svizzera mette a disposizione un milione per il sisma in Colombia

La Svizzera aiuta ma non invia soccorritori Keystone-SDA

Dopo il forte terremoto in Colombia, la Svizzera ha stanziato un milione di franchi per aiuti umanitari, scegliendo di supportare le capacità locali invece di inviare una propria squadra di soccorso.

Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

La Svizzera sosterrà con un milione di franchi la Colombia, colpita a inizio settimana da un forte terremoto nel quale, secondo il bilancio più aggiornato, sono morte oltre 250 persone. Gli aiuti finanziari saranno utilizzati per generi alimentari, alloggi temporanei e approvvigionamento idrico.

Berna invece non invierà nel Paese sudamericano una squadra di soccorso con cani, ha dichiarato mercoledì alla radio pubblica svizzerotedesca SRF il vice ambasciatore a Bogotà Fabian Hayoz. L’obiettivo è rafforzare le capacità umanitarie locali piuttosto che far arrivare esperti dalla Confederazione.

A complicare la situazione si aggiunge il fatto che il Governo colombiano è in carica da pochi giorni. Inoltre, mancano informazioni da molte aree remote. Tuttavia, la Svizzera ha già una forte presenza nel dipartimento del Chocó, particolarmente colpito dal disastro, il che permette di adattare “rapidamente e facilmente” gli aiuti con i partner locali, ha spiegato Hayoz.

Martedì il Dipartimento federale degli affari esteri ha indicato di non essere a conoscenza di cittadini elvetici morti o feriti a seguito del sisma di magnitudo 7.4. Secondo i servizi di Ignazio Cassis, nello Stato andino sono registrati circa 2’800 svizzeri, mentre i viaggiatori che si sono annunciati sono 130.

Gli ultimi aggiornamenti – Il servizio del TG 20.00 della RSI dell’11 agosto 2026:

Contenuto esterno

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative