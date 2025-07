La Svizzera chiede il rispetto del cessate il fuoco a Sweida, in Siria

Altri sviluppi Fermate due persone sospettate di aver rubato armi a Evionnaz Questo contenuto è stato pubblicato al Due persone sono finite in manette in Vallese in relazione al furto di armi avvenuto ieri mattina presto in un negozio di Evionnaz. Un terzo sospettato, precisa la polizia cantonale, è invece tuttora uccel di bosco. Di più Fermate due persone sospettate di aver rubato armi a Evionnaz

Ancora chiusa, la strada di accesso alla Grande Dixence potrebbe riaprire a metà agosto
L'accesso alla diga della Grande Dixence (canton Vallese) rimane chiuso a seguito di una grossa frana avvenuta il 12 luglio. È tuttora in corso una fase di osservazione per monitorare l'evoluzione geologica dell'area e si spera che la strada possa riaprire a metà agosto.

Caprioli trovano casa in un cimitero a Winterthur
Il cimitero "Rosenberg", situato ai margini di un boschetto di Winterthur, nel canton Zurigo, costituisce da tempo una sorta di casa per alcuni caprioli e un luogo ritenuto da loro sicuro dove dare alla luce i propri cuccioli.

La Svizzera ha firmato un contratto per la fornitura di sistemi di difesa antiaerea
La Svizzera rafforza la propria difesa antiaerea acquistando cinque sistemi IRIS-T SLM prodotti dall'azienda tedesca Diehl Defence.

Lindt & Sprüngli vende di più, ma guadagna di meno
Fatturato in crescita - grazie all'aumento dei prezzi - ma redditività in calo nel primo semestre per Lindt & Sprüngli.

Gli interessi sui conti di risparmio sono in caduta libera
I tassi d'interesse sui conti risparmio sono in caduta libera: stando a un'analisi del servizio di confronti internet Moneyland.ch, che ha valutato le condizioni di circa 150 offerte sul mercato, attualmente i depositi in questione fruttano in media solo lo 0,18%.

Escursionisti in uniformi naziste fermati dalla polizia bernese
Questo fine settimana un gruppo di 25 uomini vestiti con uniformi naziste è stato fermato dalla polizia mentre si apprestava a fare un'escursione nei pressi del Wildhorn, vetta alpina nell'Oberland bernese.

Messicani contro la gentrificazione
In Messico si susseguono le proteste contro la "gentrificazione", ovvero il processo che porta zone urbane tipicamente popolari a trasformarsi in quartieri più borghesi.

Il Paléo è pronto ad ogni possibile rischio
Tempesta ed evacuazione a Festi'neuch, incendio al festival belga Tomorrowland: il Paléo, che apre i battenti domani, si tiene pronto ad ogni eventualità.