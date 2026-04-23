Siria, aumentano i rientri volontari, la SEM valuta i rimpatri forzati

Alcune zone della Siria sono tornate a essere sicure per la popolazione. Keystone-SDA

In seguito al cambio di regime in Siria, aumentano i ritorni volontari incentivati dalla Svizzera, che ora valuta anche i rimpatri forzati verso zone ritenute sicure, sebbene le condizioni favorevoli non sussistano ancora per tutti.

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tvsvizzera.it/mrj con RSI

Dopo un decennio in cui i siriani hanno rappresentato il gruppo più numeroso di richiedenti l’asilo in Svizzera (2014-2024), la caduta del regime di Bashar al-Assad nel dicembre 2024 ha modificato lo scenario.

Le organizzazioni internazionali registrano oltre un milione e mezzo di rientri volontari in Siria, nonostante il Paese resti in grave difficoltà, con un Governo di transizione fragile e un contesto regionale instabile. La maggior parte di questi rientri avviene dai Paesi limitrofi, ma diverse migliaia di siriani e siriane sono tornati anche dall’Europa, inclusa la Svizzera.

“Nel 2025, 139 persone sono partite volontariamente e in modo controllato verso la Siria”, ha dichiarato Nicolas Cerclé, portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), alla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI. “Sono numeri esigui, ma rappresentano un aumento di 10 volte rispetto all’anno precedente.” A queste si aggiungono 30 partenze avvenute da gennaio a oggi.

Questi rientri sono facilitati dagli aiuti dell’Unione Europea e di Frontex, con un contributo supplementare dalla Svizzera. “Fino ad aprile 2026, 92 persone sono rientrate con l’aiuto al ritorno dell’UE”, ha spiegato Cerclé alla trasmissione SEIDISERA. “Beneficiano di un aiuto finanziario iniziale di 615 euro a persona e di un aiuto alla reintegrazione di 2’000 euro per il primo individuo, più 1’000 euro per ogni persona aggiuntiva. Da giugno 2026, la Svizzera aggiungerà 1’000 franchi in contanti.” Una famiglia di cinque persone può così ricevere fino a 9’000 euro.

Cerclé ha precisato che parte di questi fondi è consegnata in contanti per un aiuto iniziale, mentre la maggior parte è gestita in natura da organizzazioni locali che finanziano progetti presentati dai rimpatriati, come l’acquisto di bestiame per un’azienda agricola o il finanziamento di infrastrutture.

Rimpatri Forzati e Criteri di Sicurezza

Dal 1° maggio, la SEM riprenderà l’esame delle domande d’asilo dei cittadini e delle cittadine siriani e potrebbe decretare i rimpatri forzati. “La SEM ritiene che in Siria non prevalga più una situazione di conflitto e violenza generalizzata in tutte le regioni”, ha affermato Cerclé. “Pensiamo sia possibile ordinare nuovamente l’esecuzione dei ritorni, in particolare verso le regioni risparmiate dalla violenza e dove sussistono condizioni favorevoli per l’inserimento.”

Tuttavia, in una Siria e in un Medio Oriente ancora instabili, la questione della sicurezza dei rimpatri rimane aperta. Cerclé ha concluso: “Considerando il quadro tuttora instabile in Siria, la SEM ritiene che per molti richiedenti l’asilo queste condizioni favorevoli ancora non sussistano per il momento.”

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