La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Si stacca una cabina di un’ovovia ad Engelberg, un morto

L'arrivo dell'ovovia.
La cabina si è staccata e si è ribaltata più volte lungo il pendio innevato. Keystone / Urs Flueeler

Ha provocato un morto la caduta della cabina di una cabinovia avvenuta questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg (Canton Obvaldo). Lo ha comunicato la polizia cantonale nidvaldese - responsabile della questione - in conferenza stampa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

L’incidente è avvenuto sulla linea Engelberg-Stand. La cabina si è staccata e si è ribaltata più volte lungo il pendio innevato. All’interno si trovata solamente la persona che è deceduta. Sull’identità della vittima non vengono forniti al momento dettagli.

L’evacuazione delle persone presenti nelle altre cabine era ancora in corso verso le 15 del pomeriggio di mercoledì. Le autorità stanno indagando, anche per capire perché gli impianti fossero in funzione nonostante il forte vento.

Un video pubblicato da Blick 20 Minuten, girato da un lettore, mostra la cabina mentre scivola giù per un pendio innevato.

Contenuto esterno

Oggi numerosi impianti erano chiusi a causa del forte vento, con MeteoSvizzera che aveva emesso un’allerta vento di livello 2 per “pericolo moderato”.

(Segue)

Articoli più popolari

I più discussi

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

Per saperne di più

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR