Si stacca una cabina di un’ovovia ad Engelberg, un morto

La cabina si è staccata e si è ribaltata più volte lungo il pendio innevato. Keystone / Urs Flueeler

Ha provocato un morto la caduta della cabina di una cabinovia avvenuta questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg (Canton Obvaldo). Lo ha comunicato la polizia cantonale nidvaldese - responsabile della questione - in conferenza stampa.

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Keystone-ATS

L’incidente è avvenuto sulla linea Engelberg-Stand. La cabina si è staccata e si è ribaltata più volte lungo il pendio innevato. All’interno si trovata solamente la persona che è deceduta. Sull’identità della vittima non vengono forniti al momento dettagli.

L’evacuazione delle persone presenti nelle altre cabine era ancora in corso verso le 15 del pomeriggio di mercoledì. Le autorità stanno indagando, anche per capire perché gli impianti fossero in funzione nonostante il forte vento.

Un video pubblicato da Blick e 20 Minuten, girato da un lettore, mostra la cabina mentre scivola giù per un pendio innevato.

Contenuto esterno Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #EngelbergCollegamento esterno in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20MinCollegamento esterno 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6Collegamento esterno — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026 Collegamento esterno

Oggi numerosi impianti erano chiusi a causa del forte vento, con MeteoSvizzera che aveva emesso un’allerta vento di livello 2 per “pericolo moderato”.

(Segue)

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