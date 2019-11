Uniche vere superstiti all'aperto sono 150 postazioni tonde in vetro (chiamate Telecabs 2000) gestite dalla società pubblicitaria APG/SGA. I costi per la manutenzione, la pulizia e le chiamate sono coperti, tra l'altro, da manifesti.

Smontata l'ultima cabina telefonica 28 novembre 2019 - 21:15 L'ultima cabina telefonica esistente in Svizzera è stata smantellata giovedì a Baden, in Argovia. Sarà rimontata nel Museo delle comunicazioni di Berna, così che anche i nati nel 2019 possano ammirare un giorno questa protagonista delle telecomunicazioni prima della diffusione della telefonia mobile. Swisscom, l'ex monopolista delle telecomunicazioni, questa volta non ha invitato la stampa al lancio di una nuova tecnologia, ma ad assistere alla scomparsa di una vecchia: il Publiphon installato in Bruggerstrasse 164 a Baden nel 1962 è stato rimosso con una gru, davanti agli obiettivi di fotografi e teleoperatori. Venticinque anni fa, in Svizzera, erano in funzione oltre 58'000 cabine, tra pubbliche e private. Vi ristagnava il fumo delle sigarette ed erano in genere dotate di elenchi telefonici cartacei, poi sostituiti -nel corso degli anni Novanta- da robusti terminali elettronici. La diffusione dei telefoni cellulari segnò però il declino delle cabine, iniziato sul finire del secolo. + Cosa fare con le schede telefoniche il cui credito non è esaurito Oltre 600 ex cabine telefoniche in tutta la Svizzera, anziché essere rimosse, sono state trasformate in biblioteche, postazioni per defibrillatori, distributori di bevande o altro. Lo scorso anno, Swisscom ha anche organizzato un concorso per premiare le dieci migliori idee per dare una seconda vita alle cabine. Secondo quanto indicato da Swisscom, tra il 2004 e il 2016 il numero di chiamate dai telefoni pubblici è crollato del 95%: oltre 1000 apparecchi sono rimasti inutilizzati per giorni, cosicché i costi di gestione e manutenzione non potevano più essere coperti dai ricavi delle chiamate. L'ex monopolista, che dallo scorso anno non è più obbligata per legge a gestire "stazioni telefoniche pubbliche con pagamento anticipato (monete o carte telefoniche)", ha soppresso 3000 cabine negli ultimi due anni. Continua però a mantenerne per conto di ospedali, ristoranti e scuole. Uniche vere superstiti all'aperto sono 150 postazioni tonde in vetro (chiamate Telecabs 2000) gestite dalla società pubblicitaria APG/SGA. I costi per la manutenzione, la pulizia e le chiamate sono coperti, tra l'altro, da manifesti.